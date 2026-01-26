Củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa hai cơ quan Mặt trận Việt Nam - Campuchia

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tiếp đồng chí Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Vui mừng được gặp lại Samdech Men Sam An - người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao, chân thành cảm ơn Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) anh em đã cử Samdech Men Sam An sang chúc mừng nhân dịp tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết gắn bó giữa hai Đảng và hai nước.





Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tiếp đồng chí Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài chúc mừng những thành tựu phát triển của Campuchia thời gian qua; tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni và đường lối lãnh đạo đúng đắn của CPP do Chủ tịch Hun Sen đứng đầu, đất nước Campuchia anh em sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện hơn nữa, thực hiện được các mục tiêu đề ra, vai trò và vị thế của Campuchia ngày càng được nâng cao ở khu vực và trên thế giới.



Đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan Mặt trận ngày càng được củng cố, phát triển gắn bó, đoàn kết, nhân dịp này, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài trân trọng mời Samdech Men Sam An và đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia sang thăm Việt Nam trong năm 2026, nếu được thì ngay trong tháng 03/2026 để hai bên ký Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa hai Mặt trận giai đoạn 2026-2031, làm cơ sở để hai bên phối hợp triển khai các hoạt động trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị hai bên phối hợp tổ chức Hội nghị lần thứ 7 tại Campuchia trong thời gian tới.



Năm 2027 là dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/06/1967-24/06/2027), đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị hai bên phối hợp xây dựng các kế hoạch thiết thực để tăng cường giáo dục, tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng, cũng như thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và vun đắp hơn nữa cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam-Campuchia.



Khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò cá nhân của Samdech Men Sam An dù ở cương vị công tác nào cũng luôn hết lòng đóng góp quan trọng vào việc vun đắp cho mối quan hệ gắn bó Việt Nam-Campuchia, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài mong rằng với những tình cảm tốt đẹp dành cho đất nước, nhân dân Việt Nam, Samdech Men Sam On sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực vào việc đẩy mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước nói chung, giữa hai Mặt trận nói riêng.



Cảm ơn sự đón tiếp chí tình, cùng tình cảm tốt đẹp của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Samdech Men Sam An chúc mừng đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đã trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời tái đắc cử vai trò là Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.



Nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Samdech Men Sam An thay mặt lãnh đạo Đảng Nhân Dân Campuchia đánh giá cao, chân thành ca ngợi về những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước, MTTQ, nhân dân Việt Nam đã đạt được thời gian qua, đặc biệt đã hoàn thành được các Nghị quyết của Đại hội XIII, cũng như đề ra được các phương hướng, nhiệm vụ để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV, giúp cho đất nước Việt Nam càng phát triển.



Thắng lợi của Đại hội XIV Đảng với sự đoàn kết, sự tin tưởng của người dân Việt Nam không chỉ là niềm vui của nhân dân Việt Nam mà còn là niềm vui chung của tất cả các nước trong khu vực, trong đó có Campuchia - Samdech Men Sam An khẳng định.



Cảm ơn lời mời của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài về việc ký kết kế hoạch ghi nhớ hợp tác, Samdech Men Sam An đề nghị hai cơ quan Mặt trận sẽ giao nhiệm vụ cho các ban chuyên môn để lên kế hoạch thực hiện.



Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia luôn ghi nhớ, biết ơn sự giúp đỡ chí tình, kịp thời của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đã giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng vào ngày 7/1/1979 vì vậy sẽ tiếp tục giáo dục, tuyên truyền để người dân Campuchia nhận thức, thêm hiểu về mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nước; đồng thời đóng góp tích cực vào việc củng cố, tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam - Campuchia, Samdech Men Sam An bày tỏ./.