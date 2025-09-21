Củng cố quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam - Cộng hòa Séc

Ngày 19/9, tại Cộng hòa Séc, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh đã có buổi làm việc với Chủ tịch Thượng viện Miloš Vystrčil. Nguồn Senat.cz - TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Séc, trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại CH Séc, ngày 19/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil và hội đàm với Phó Chủ tịch Hạ viện Jan Skopececk.

Lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện Séc đều nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025) và thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược vào tháng 1/2025; khẳng định Séc luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ với Việt Nam - đối tác quan trọng và thị trường tiềm năng của Séc tại Đông Nam Á. Lãnh đạo Nghị viện Séc ghi nhận đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Séc với những giá trị nổi bật, đó là chăm chỉ, cần cù, được người dân Séc yêu quý và coi là một bộ phận của xã hội Séc.

Bày tỏ niềm vui và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Chủ tịch Thượng viện và Phó Chủ tịch Hạ viện Séc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Séc - một trong những đối tác ưu tiên của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu; nhấn mạnh nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của nhân dân Séc đối với công cuộc đấu tranh giành độc lập và xây dựng, phát triển đất nước.