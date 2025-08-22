Củng cố quan hệ hợp tác giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Singapore

Ông Lâm Dũng Tiến, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Singapore Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Phát biểu chúc mừng, ông Lâm Dũng Tiến, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 60 năm qua, Singapore đã không chỉ phát triển vượt bậc về kinh tế, công nghệ, giáo dục mà còn là hình mẫu về sự minh bạch, hiệu quả trong quản trị quốc gia. Với Việt Nam, Singapore là một trong những đối tác chiến lược quan trọng, bền vững và toàn diện. Việt Nam và Singapore là những người bạn chân thành, cùng chia sẻ nhiều giá trị phát triển và thịnh vượng chung.

Trong vai trò là cầu nối nhân dân, Hội Hữu nghị Việt Nam – Singapore Thành phố Hồ Chí Minh luôn nỗ lực vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia, thúc đẩy hợp tác giao lưu văn hóa, giáo dục, kinh tế và giao thương giữa Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung với Singapore, qua đó góp phần đưa tình hữu nghị giữa Việt Nam - Singapore nói chung, giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Singapore nói riêng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và bền vững.