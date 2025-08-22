Tin tức
Củng cố quan hệ hợp tác giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Singapore
Phát biểu chúc mừng, ông Lâm Dũng Tiến, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 60 năm qua, Singapore đã không chỉ phát triển vượt bậc về kinh tế, công nghệ, giáo dục mà còn là hình mẫu về sự minh bạch, hiệu quả trong quản trị quốc gia. Với Việt Nam, Singapore là một trong những đối tác chiến lược quan trọng, bền vững và toàn diện. Việt Nam và Singapore là những người bạn chân thành, cùng chia sẻ nhiều giá trị phát triển và thịnh vượng chung.
Trong vai trò là cầu nối nhân dân, Hội Hữu nghị Việt Nam – Singapore Thành phố Hồ Chí Minh luôn nỗ lực vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia, thúc đẩy hợp tác giao lưu văn hóa, giáo dục, kinh tế và giao thương giữa Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung với Singapore, qua đó góp phần đưa tình hữu nghị giữa Việt Nam - Singapore nói chung, giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Singapore nói riêng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và bền vững.
Ông Lâm Dũng Tiến cho biết, trong năm 2025, Hội xây dựng Đề án "Câu lạc bộ Doanh nhân Singapore - VSIP" để kết nối, quy tụ các doanh nhân Singapore đang làm việc tại các Khu công nghiệp VSIP và cộng đồng doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh; khởi động Đề án "Ngày Hữu nghị Việt Nam - Singapore thường niên", với chuỗi hoạt động văn hóa, ẩm thực, thương mại, thể thao và giáo dục tăng cường sự giao lưu giữa người dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ. Những Đề án này sẽ được chính thức đi vào hoạt động trong năm tới.
Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm đầm ấm và ý nghĩa, ông Pang Te Cheng, Tổng lãnh sự Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương Singapore - Việt Nam khi hai nước lần lượt kỷ niệm 60 và 80 năm ngày giành độc lập. Mối quan hệ giữa hai nước đã được nâng lên tầm Đối tác Chiến lược Toàn diện và ngoại giao Nhân dân là một trong sáu trụ cột quan trọng của mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Singapore và Việt Nam.
Theo Tổng lãnh sự Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore (VSFA), Hội hữu nghị Việt Nam - ASEAN Thành phố Hồ Chí Minh (VAFA) đã và đang đóng góp vào việc tăng cường hợp tác nhân dân và cả trong các lĩnh vực then chốt khác như đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, là những lĩnh vực đang được nhấn mạnh trong mối quan hệ thân thiết giữa hai nước.
Ông Pang Te Cheng bày tỏ tin tưởng tình hữu nghị và sự hợp tác giữa Singapore và Việt Nam, được thúc đẩy bởi các mối liên kết nhân dân bền vững sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và ngày càng sâu rộng trong các lĩnh vực như đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Đồng thời, HUFO, VSFA và VAFA sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc vun đắp tình hữu nghị bền chặt, xây dựng một tương lai tươi sáng và thịnh vượng hơn cho hai quốc gia và cho nhân dân hai nước Singapore và Việt Nam trong nhiều năm tới.
Dịp này, Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 26 thành viên ./.