Củng cố quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Belarus

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Trung và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, tại buổi lễ tiếp nhận Thư ủy nhiệm, Tổng thống Lukashenko chào mừng Đại sứ Nguyễn Văn Trung nhận nhiệm vụ tại Belarus vào thời điểm quan trọng khi hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược.

Tổng thống Lukashenko khẳng định Belarus coi Việt Nam là một trong những đối tác chủ chốt của Belarus tại khu vực châu Á, một động lực tăng trưởng của nền kinh tế thế giới. Ông Lukashenko nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Belarus, nhất là sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đến Belarus vào tháng 5 vừa qua. Ông khẳng định Belarus cam kết thực hiện đầy đủ mọi cam kết và thỏa thuận mang tầm chiến lược đạt được ở cấp cao và “giao nhiệm vụ” cho Đại sứ Việt Nam tại Belarus với mong muốn sớm có được kết quả hợp tác cụ thể và thiết thực trong thời gian tới.



Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Văn Trung trân trọng chuyển lời chào hữu nghị và những lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch nước Lương Cường tới Tổng thống Lukashenko và nhân dân Belarus. Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam luôn coi Belarus là một đối tác quan trọng ở khu vực châu Âu. Đại sứ cũng bày tỏ tri ân của Việt Nam đối với tình đoàn kết, hữu nghị và tinh thần hợp tác tương trợ mà nhân dân Belarus đã dành cho Việt Nam trong suốt bề dày thời gian phát triển quan hệ hai nước. Đại sứ cam kết sẽ nỗ lực hết mình để vun đắp cho tình hữu nghị, bạn bè truyền thống, đồng thời thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Đại sứ đã chuyển lời của Chủ tịch nước Lương Cường mời Tổng thống Lukashenko thăm chính thức Việt Nam trong thời gian thích hợp.

Việt Nam và Belarus thiết lập quan hệ ngoại giao từ tháng 12/1991, ngay sau khi Cộng hòa Belarus tuyên bố độc lập. Belarus lập Đại sứ quán tại Hà Nội từ năm 1998. Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus mở vào tháng 10/2003 và Đại sứ đầu tiên được cử đến thủ đô Minsk vào tháng 3/2005.

Trải qua hơn 3 thập kỷ, quan hệ hữu nghị và hợp tác đã có bước phát triển trên nhiều lĩnh vực, trên cơ sở quan hệ truyền thống và hợp tác trong thời kỳ Liên bang Xô Viết. Tháng 5 vừa qua, nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Belarus, hai nước đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, mở ra giai đoạn mới cho quan hệ hai nước trong kỷ nguyên mới. Hiện có khoảng trên 600 người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Cộng hòa Belarus./.