Củng cố, phát triển tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia

Các đại biểu tham dự họp mặt chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Tham dự sự kiện có: Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Thành phố; đại diện một số sở, ngành, đơn vị; các cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia và đông đảo học sinh, sinh viên Campuchia đang học tập trên địa bàn.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp, đoàn kết ủng hộ nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngày nay, lãnh đạo và nhân dân hai nước đang phấn đấu củng cố và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, cùng nhau hợp tác xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế nhằm đưa mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước lên một tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam cho biết, năm 2025, Hội đã phối hợp tổ chức đa dạng hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh, như: Lễ kỷ niệm 46 năm Ngày chiến thắng chiến tranh biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979 - 7/1/2025); Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia; đỡ đầu 32 lưu học sinh Campuchia; tổ chức cho sinh viên, cộng đồng người Campuchia tại Thành phố đón Tết cổ truyền, tham gia các hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam; phối hợp với Đoàn bác sỹ Tâm Việt tổ chức khám, chữa bệnh, tặng quà cho gần 2.000 người dân nghèo tại Campuchia…

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, cùng với nhân dân cả nước, nhân dân Thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực góp phần thực hiện thành công phương hướng và nội dung quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia được lãnh đạo hai nước khẳng định: “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” nhằm góp phần vào sự nghiệp hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.