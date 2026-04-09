Củng cố nền tảng tin cậy chính trị Việt Nam – Campuchia

Ông Suos Yara - Phó trưởng ban thứ nhất Ban Đối ngoại Trung ương kiêm Người phát ngôn Đảng Nhân dân Campuchia (CPP). Ảnh: Hoàng Minh - PV TTXVN tại Campuchia

Theo ông Suos Yara, chuyến thăm chính thức của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Cẩm Tú đến Vương quốc Campuchia thể hiện sự coi trọng lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, cả ở cấp độ đảng và nhà nước, tiếp tục thực hiện nội dung đã thỏa thuận tại hội nghị cấp cao giữa lãnh đạo hai đảng vào tháng 2 vừa qua. Trong đó, xác định giai đoạn năm 2025-2027 là giai đoạn hợp tác sâu rộng và mang tính định hướng đúng đắn giữa hai đảng, hai nhà nước.



Trong bối cảnh người dân xứ sở của kỳ quan Angkor Wat đang nô nức chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Phó trưởng ban thứ nhất Ban Đối ngoại Trung ương CPP cho rằng chuyến thăm lần này còn mang ý nghĩa và thông điệp về văn hóa, góp phần củng cố, đề cao tình hữu nghị truyền thống, mối quan hệ mật thiết và hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên. Theo ông Suos Yara, cùng với chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Vương quốc Campuchia vào tháng 2 vừa qua, chuyến thăm lần này của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sẽ tiếp tục tăng cường, làm tốt đẹp hơn nữa sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau vì lợi ích của Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước.



Theo Phó trưởng ban Đối ngoại trung ương CPP, việc chọn Campuchia và Lào cho chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú là minh chứng thể hiện sự coi trọng đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống Campuchia-Việt Nam, giữa Việt Nam và Lào, cũng như giữa ba đảng và ba nước. Điều đó cho thấy ba đảng đang cùng làm việc, đồng hành trong các chương trình hoạt động hợp tác phù hợp.



Quan chức cấp cao CPP còn lưu ý quan hệ Campuchia-Việt Nam là mối quan hệ hữu nghị lịch sử lâu đời, bén rễ từ thời cố Thái thượng hoàng Norodom Sihanouk, cùng mối quan hệ gắn bó mật thiết với các Lãnh đạo Đảng và Chính phủ Việt Nam từ trước đến nay, cùng làm việc qua nhiều thế hệ. Người phát ngôn CPP nhấn mạnh: “Dưới sự lãnh đạo của Samdech Techo Hun Sen và Samdech Thipadei Hun Manet, Campuchia luôn quan tâm, coi Việt Nam là người bạn láng giềng tốt và chân thành, thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau.”.



Đề cập tới cột mốc Campuchia - Việt Nam kỷ niệm tròn 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027, Phó trưởng ban Đối ngoại Trung ương CPP nêu rõ: “Đó là những hoạt động hợp tác có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định sự thật lịch sử không thể lãng quên đối với tiến trình gắn kết mối quan hệ tốt đẹp giữa thế hệ đi trước và thế hệ trẻ kế tục, theo phương châm láng giềng tốt đẹp, tình hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.



Trên danh nghĩa người phát ngôn CPP, ông Suos Yara lưu ý lòng tin và tình hữu nghị truyền thống trong quá khứ cần hướng tới tương lai, cùng nỗ lực duy trì và mở rộng mối quan hệ này, xây dựng nền tảng tin cậy chính trị mang tính hệ thống. Quan chức cấp cao CPP chia sẻ: “Chúng ta cần tìm cách để bắt kịp diễn biến tình hình thế giới, phối hợp làm việc ở mọi cấp độ, từ cấp trung ương tới địa phương, cũng như các tỉnh khu vực biên giới, phát huy tốt mối quan hệ vốn dĩ đã tốt đẹp. Qua đó, thế hệ trẻ hai nước tiếp tục hợp tác, đồng hành, cùng tìm kiếm những mối quan hệ và hoạt động hợp tác mang lại lợi ích thiết thực cho nền kinh tế và đời sống của nhân dân hai nước.”



Nhân dịp này, Phó trưởng ban Đối ngoại Trung ương CPP chân thành chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 15/3 vừa qua; đồng thời gửi lời chúc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI thành công rực rỡ.



Khẳng định đây là lời chúc từ đáy lòng của nhân dân, đội ngũ công chức viên chức và đảng viên CPP, từ các Lãnh đạo Thượng viện, Chính phủ Hoàng gia và Quốc hội Campuchia, ông Suos Yara bày tỏ tin tưởng và gửi gắm nhiều kỳ vọng vào quan hệ song phương Việt Nam-Campuchia để có thể ứng phó kịp thời với bối cảnh tình hình thực tế và cơ chế phối hợp ngày càng hiệu quả hơn./.