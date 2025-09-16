Củng cố hợp tác an ninh giữa Việt Nam – Liên bang Nga

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrushev. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Tại buổi tiếp, chào mừng ngài Nikolai Patrushev và đoàn đại biểu Hội đồng Biển Liên bang Nga tới làm việc với Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Việt Nam đặc biệt coi trọng và mong muốn tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga trên mọi lĩnh vực.

Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ vui mừng trước việc hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Liên bang Nga thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, phù hợp với lợi ích của hai nước, trở thành tài sản vô giá của nhân dân hai nước, đồng thời là hình mẫu về mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác cùng có lợi.