Cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Cầu Vịnh

Lực lượng Đội K73 an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh chiến trường Campuchia tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Thanh Bình - TTXVN

UBND tỉnh Tây Ninh vừa có văn bản kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cựu chiến binh, cựu du kích, dân quân, cán bộ từng tham gia chiến đấu, thân nhân liệt sĩ và nhân dân cung cấp thông tin liên quan đến các liệt sĩ còn mất tích tại khu vực Cầu Vịnh (ấp Vịnh, xã Hảo Đước, tỉnh Tây Ninh), phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đây là hoạt động thuộc "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, ngày 21/7, đơn vị phối hợp với Tổ công tác Viện Thiết kế (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) khảo sát bằng thiết bị radar xuyên đất tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh, trong đó có khu vực ấp Vịnh, xã Hảo Đước nhằm xác minh các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ. Qua các nguồn thông tin đã thu thập, trong thời kỳ kháng chiến, khu vực Cầu Vịnh từng diễn ra nhiều trận đánh ác liệt. Sau các trận đánh, địch được cho là đã sử dụng máy ủi thu gom nhiều thi thể cán bộ, chiến sĩ giải phóng rồi lấp xuống một hố bom. Khu vực nghi vấn nằm cách Cầu Vịnh khoảng 70m về phía Đông và cách mép đường khoảng 20m. Kết quả khảo sát ban đầu trên diện tích khoảng 2.000m², có một vùng đất bị xáo trộn, nghi là hố lớn rộng hơn 15 m. Thiết bị radar khảo sát đến độ sâu khoảng 6 m nhưng chưa xác định được hết đáy hố. Hiện các đơn vị chuyên môn đang tiếp tục tổng hợp, phân tích dữ liệu để đánh giá, kết luận, làm cơ sở triển khai các bước xác minh và tìm kiếm tiếp theo.

Để có thêm cơ sở xác minh, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tây Ninh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan; cựu chiến binh, cựu du kích, dân quân, cán bộ từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên địa bàn; thân nhân liệt sĩ và người dân từng sinh sống tại khu vực Cầu Vịnh, xã Hảo Đước, nếu biết thông tin về các trận đánh, vị trí chôn cất, nơi địch thu gom thi thể liệt sĩ, hoặc các dấu mốc địa hình cũ, kịp thời cung cấp cho cơ quan chức năng, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường hay Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Mỗi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể là căn cứ quan trọng giúp rút ngắn thời gian xác minh, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ, đồng thời thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Đến ngày 21/7, Tây Ninh đã hoàn thành việc lấy mẫu ADN đối với thân nhân các liệt sĩ chưa tìm được hài cốt. Lực lượng chức năng cũng đã lấy mẫu phục vụ giám định ADN đối với 13.625/18.591 phần mộ liệt sĩ, đạt 73,29%, trong đó có 10.918 phần mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt 80,13%. Các Đội K đã tìm kiếm, quy tập được 332 hài cốt liệt sĩ, góp phần từng bước đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình./.