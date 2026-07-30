Tin tức
Cung cấp kỹ năng an toàn thông tin cho nhà báo trong kỷ nguyên AI
*Nâng cao nhận thức về bảo mật là yêu cầu cấp thiết
Ngày 30/7, tại thành phố Cần Thơ, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức lớp tập huấn “An toàn thông tin cho nhà báo trong môi trường số” năm 2026 với sự tham gia của 113 học viên là lãnh đạo, cán bộ phụ trách chuyển đổi số báo chí, nhà báo, phóng viên và biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí trên cả nước. Chương trình diễn ra trong hai ngày 30 - 31/7, tập trung vào các chuyên đề về nhận diện tin giả, bảo đảm an ninh mạng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động báo chí.
Phát biểu khai mạc, ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, hoạt động báo chí ngày càng phụ thuộc vào nền tảng số, kéo theo nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin và an ninh mạng. Vì vậy, việc trang bị kiến thức, kỹ năng và nâng cao nhận thức về bảo mật cho đội ngũ người làm báo là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ dữ liệu, nguồn tin và nâng cao chất lượng thông tin cung cấp đến công chúng.
Phó Cục trưởng Cục Báo chí kỳ vọng sau hai ngày tập huấn, các học viên sẽ nắm vững những nguy cơ an ninh mạng phổ biến; thành thạo quy trình kiểm chứng thông tin, nhận diện nội dung do AI tạo sinh; chủ động thiết lập các lớp bảo vệ cho thiết bị cá nhân, tài khoản mạng xã hội, dữ liệu tác nghiệp và kênh liên lạc với nguồn tin. Qua đó, góp phần giúp các cơ quan báo chí nâng cao chất lượng, độ tin cậy của thông tin xuất bản, hạn chế tối đa sai sót do sử dụng tin giả hoặc sản phẩm AI chưa được kiểm chứng.
Tại lớp tập huấn, Trung tá Đinh Quang Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã trình bày chuyên đề về an ninh mạng trong lĩnh vực báo chí, nhấn mạnh người làm báo hiện thường xuyên làm việc trong môi trường số, tiếp cận nhiều thông tin độc quyền, dữ liệu nhạy cảm và nguồn tin cần được bảo vệ, do đó trở thành mục tiêu của nhiều hình thức tấn công mạng. Việc nắm vững kỹ năng an toàn số không chỉ bảo vệ bản thân và nguồn tin mà còn góp phần giữ vững tính xác thực của thông tin, củng cố niềm tin của công chúng đối với báo chí.
Theo Trung tá Đinh Quang Vũ, các nguy cơ phổ biến đối với cơ quan báo chí hiện nay gồm giả mạo tên miền, website; phát tán tin giả; đánh cắp tài khoản mạng xã hội của phóng viên; cài mã độc để chiếm quyền điều khiển hệ thống quản trị nội dung (CMS) và lợi dụng không gian mạng để tạo hiệu ứng đám đông, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan báo chí. Những cuộc tấn công này không chỉ gây thiệt hại về tài chính, làm mất quyền kiểm soát nội dung mà còn có thể bị lợi dụng để xâm nhập vào hạ tầng thông tin quan trọng.
Đối với việc sử dụng AI trong hoạt động báo chí, Trung tá Đinh Quang Vũ lưu ý AI mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ dữ liệu, tạo thông tin sai lệch hoặc bị lợi dụng để thực hiện các cuộc tấn công mạng. Người làm báo không nên nhập lên các nền tảng AI những dữ liệu mật, tài liệu nội bộ, tài khoản đăng nhập hoặc thông tin cá nhân nhạy cảm; đồng thời phải kiểm chứng mọi nội dung do AI tạo ra trước khi sử dụng trong tác nghiệp. Việc xây dựng quy trình sử dụng AI an toàn, đào tạo nhận thức bảo mật và ban hành quy định rõ ràng trong cơ quan báo chí là những giải pháp cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
*Báo chí phải giữ vững vai trò chủ lực, định hướng dư luận xã hội
Ngày 30/7, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với chủ đề: “Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, vai trò của tổ chức Hội; đoàn kết, phát huy năng lực hội viên; xây dựng báo chí Phú Thọ chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại trong kỷ nguyên số, góp phần phát triển quê hương Đất Tổ nhanh, bền vững”. Dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ; đại diện Hội Nhà báo Việt Nam cùng 265 đại biểu, đại diện cho 556 hội viên nhà báo trong toàn tỉnh.
Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh đã biểu dương những đóng góp quan trọng của lực lượng báo chí địa phương, đồng thời định hướng 5 nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động báo chí trong giai đoạn mới.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh đề nghị Hội Nhà báo tỉnh cần tập trung quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng; xây dựng đội ngũ làm báo "mắt sáng, lòng trong, bút sắc", nâng cao bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp. Bên cạnh đó, báo chí tỉnh nhà phải tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại và trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng mô hình tòa soạn đa phương tiện, giữ vững vị thế chủ lực trong việc dẫn dắt dòng thông tin trên không gian mạng.
Song song với việc nâng cao hiệu quả hoạt động Hội, xây dựng tổ chức thực sự là "mái nhà chung" bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hội viên, báo chí Phú Thọ cần tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành để phản ánh khách quan thực tiễn, tích cực quảng bá hình ảnh địa phương. Qua đó, tạo nguồn cảm hứng và động lực mạnh mẽ, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân và thúc đẩy mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ mới.
Sau sáp nhập, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ có 556 hội viên sinh hoạt tại 1 liên chi hội, 4 chi hội và 2 câu lạc bộ nhà báo. Trên địa bàn tỉnh hiện có 3 cơ quan báo chí được cấp phép hoạt động, cùng Báo Quân khu 2 và 57 cơ quan báo chí Trung ương, bộ, ngành có văn phòng đại diện, cơ quan thường trú hoặc cử phóng viên hoạt động.
Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thảo Nguyên được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031./.