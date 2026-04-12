Cục An ninh nội địa đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tham dự.



Cùng tham dự có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị: Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và một số địa phương.



* Khẳng định vai trò chiến lược của công tác bảo vệ an ninh nội địa

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Cục trưởng Cục An ninh nội địa nhấn mạnh, cách đây 80 năm, sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời trong bối cảnh vô cùng khó khăn, phức tạp. Chính quyền cách mạng còn non trẻ phải đối mặt với “thù trong, giặc ngoài”, các thế lực phản động, tay sai ráo riết chống phá nhằm lật đổ chính quyền. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ bảo vệ an ninh nội địa, giữ vững chính quyền cách mạng được xác định là nhiệm vụ đặc biệt cấp bách. Từ yêu cầu thực tiễn, lực lượng chuyên trách làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh nội địa đã được hình thành. Ngay từ những ngày đầu, lực lượng đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần mưu trí, dũng cảm, lập nên những chiến công đầu tiên mang ý nghĩa lịch sử. Tiêu biểu là việc phối hợp phát hiện, triệt phá các tổ chức phản động, đập tan âm mưu đảo chính, bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng non trẻ vào ngày 12/7/1946 tại số 7, phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội).



Ngày 18 tháng 4 năm 1946, việc ban hành các quyết định tổ chức lực lượng Công an Việt Nam với bộ phận chuyên trách đấu tranh chống phản động đã đánh dấu mốc quan trọng - hình thành lực lượng An ninh nội địa ngày nay. Đây không chỉ là mốc son về tổ chức, mà còn là sự khẳng định về vai trò chiến lược của công tác bảo vệ an ninh nội địa trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.



Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng An ninh nội địa luôn giữ vai trò nòng cốt trên mặt trận đấu tranh bí mật, đầy cam go, quyết liệt.



Tại buổi lễ, Trung tướng Nông Văn Lưu, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh, đại diện cán bộ hưu trí lực lượng An ninh nội địa đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm quý báu của thế hệ đi trước.



Thể hiện quyết tâm tiếp bước truyền thống vẻ vang, Thiếu tá Ngô Văn Khoa, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục An ninh nội địa đại diện cho tuổi trẻ lực lượng An ninh nội địa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, sự tri ân chân thành tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng an ninh nội địa nói chung và Cục An ninh nội địa nói riêng qua các thời kỳ; khẳng định tuổi trẻ Cục An ninh nội địa sẵn sàng xung phong hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, giữ vững bản lĩnh, phẩm chất, danh dự của người chiến sĩ Công an nhân dân; quyết tâm cùng toàn lực lượng bảo vệ vững chắc an ninh nội địa, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, xứng đáng là thế hệ trẻ tiên phong của một đơn vị Anh hùng.



* Nâng cao năng lực dự báo, tham mưu chiến lược