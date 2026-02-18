Cuba tái khẳng định lập trường kiên quyết trong phòng, chống ma túy

Quang cảnh họp báo. Ảnh: Việt Hùng - PV TTXVN tại Cuba

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, phát biểu tại cuộc họp báo ở Bộ Tư pháp Cuba về kết quả công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm ma túy, Bộ trưởng Tư pháp Rosabel Gamón Verde cho biết các biện pháp của Cuba được triển khai trong bối cảnh quốc tế còn nhiều phức tạp, khi tình trạng sản xuất, tiêu thụ và đa dạng hóa các chất ma túy bất hợp pháp tiếp tục gia tăng. Bà khẳng định Cuba không phải là quốc gia sản xuất, lưu trữ hay trung chuyển ma túy sang nước thứ ba, dù vị trí địa lý gần các tuyến hàng hải quốc tế khiến nước này chịu tác động nhất định từ hoạt động buôn bán ma túy trên vùng biển quốc tế, cũng như các vụ vận chuyển qua đường hàng không.



Bộ trưởng Tư pháp Cuba Rosabel Gamón Verde khẳng định nguyên tắc không khoan nhượng với ma túy. Ảnh: Việt Hùng - PV TTXVN tại Cuba

Theo bà Gamón Verde, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về phòng chống ma túy, Nhà nước và Chính phủ Cuba tiếp cận vấn đề ma túy theo hướng toàn diện, kết hợp giữa phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Cam kết này được củng cố thông qua việc hoàn thiện hệ thống pháp luật trong những năm gần đây, bao gồm sửa đổi luật hình sự theo hướng tăng cường chế tài đối với tội phạm ma túy, đồng thời bảo đảm tuân thủ các quy định về tố tụng.



Năm 2025, Ủy ban quốc gia về phòng, chống ma túy được kiện toàn với việc bổ sung 4 cơ quan thành viên thường trực, gồm Bộ Nông nghiệp, Bộ Văn hóa, Bộ Du lịch và Bộ Lao động và An sinh xã hội. Tháng 7/2025, Trung tâm Kiểm soát ma túy quốc gia cũng được thành lập, tập trung vào 3 hướng hành động chính: nghiên cứu, truyền thông và cảnh báo sớm.



Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua việc công bố các vụ thu giữ, xét xử điển hình và triển khai chiến dịch “Chúng ta chiến thắng ma túy”, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về những hệ lụy của tệ nạn này.

Thượng tá Juan Carlos Poey Guerra, phụ trách bộ phận chống ma túy thuộc Bộ Nội vụ Cuba, cho biết phần lớn ma túy bị thu giữ trong năm 2025 xuất phát từ các lô hàng bị thả trôi trên vùng biển quốc tế rồi dạt vào bờ biển Cuba. Hơn 50 vụ việc đã được ghi nhận, với tổng khối lượng gần 2.000 kg, chiếm khoảng 90% lượng ma túy thu giữ trong năm. Ngoài ra, cơ quan chức năng phát hiện 31 vụ vận chuyển ma túy qua đường hàng không, thu giữ 27 kg ma túy, chủ yếu là cocaine, cần sa tổng hợp và methamphetamine, có nguồn gốc từ 11 quốc gia. Lực lượng chức năng cũng triệt phá 8 đường dây buôn bán ma túy và buôn người, thu giữ 77 kg ma túy tổng hợp.



Thượng tá Juan Carlos Poey Guerra nhấn mạnh Cuba luôn sẵn sàng hợp tác và chia sẻ thông tin với Mỹ trong cuộc chiến chống ma túy. Ảnh: Việt Hùng - PV TTXVN tại Cuba

Ông Poey Guerra cho rằng lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và dầu mỏ do chính phủ Mỹ áp đặt đã phần nào ảnh hưởng đến nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống ma túy. Tuy nhiên, ông khẳng định Cuba sẵn sàng hợp tác và chia sẻ thông tin với Mỹ trong lĩnh vực này, đồng thời nhấn mạnh Cuba không phải là mối đe dọa đối với an ninh của Mỹ.



Đại tá Ivey Carballo Pérez cho biết lực lượng chống ma túy của Cuba duy trì tất cả các mối quan hệ hợp tác quốc tế và các thỏa thuận được thiết lập với phía Mỹ. Ảnh: Việt Hùng - PV TTXVN tại Cuba

Trong khi đó, Đại tá Ivey Carballo Pérez, Tham mưu trưởng Cục Biên phòng thuộc Bộ Nội vụ Cuba, cho biết đặc thù địa lý với đường bờ biển dài và nhiều đảo nhỏ đặt ra yêu cầu cao trong kiểm soát, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng và người dân.



Các nhà chức trách Cuba nhấn mạnh những nỗ lực trên thể hiện ưu tiên của nước này đối với việc bảo đảm trật tự, an ninh trong nước và khu vực, đồng thời đóng góp vào các giải pháp chung nhằm ứng phó với vấn đề ma túy toàn cầu./.