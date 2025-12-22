Cuba dành học bổng toàn phần đào tạo Y khoa cho sinh viên Việt Nam





Đại sứ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes giới thiệu cuốn sách song ngữ về tư tưởng của Fidel Castro đối với giáo dục đại học. Ảnh: Việt Đức - TTXVN

Chủ trì họp báo, Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes cho biết, Chính phủ Cuba tiếp tục duy trì truyền thống hợp tác giáo dục bằng việc dành 15 suất học bổng toàn phần cho sinh viên Việt Nam, trong đó bao gồm 8 suất đào tạo ngành Y khoa và 7 suất dành cho các ngành đào tạo thuộc Bộ Giáo dục Đại học Cuba (MES) như khoa học kinh tế, báo chí, khoa học tự nhiên, nhân văn và xã hội. Đối tượng xét tuyển là các thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 25, đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc có trình độ tương đương.

Đại sứ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes phát biểu tại họp báo. Ảnh: Việt Đức - TTXVN

Đáng chú ý, chương trình ưu tiên lựa chọn những sinh viên từ gia đình có thu nhập thấp, không có khả năng tự chi trả chi phí học tập và các ứng viên đến từ vùng sâu, vùng xa của Việt Nam. Các ứng viên cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ gồm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bảng điểm, giấy chứng nhận sức khỏe, giấy khai sinh, chứng nhận không có tiền án tiền sự và hộ chiếu còn hiệu lực được đóng thị thực hợp lệ bởi cơ quan ngoại giao Cuba.

Theo thông báo tuyển sinh đi học tại Cuba năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, hạn chót nộp hồ sơ ứng tuyển là ngày 31/3/2026.

Sinh viên được tuyển chọn sẽ được Chính phủ Cuba đảm bảo toàn bộ chi phí đào tạo, ăn ở, bảo hiểm y tế trong suốt 5 đến 6 năm học, bao gồm cả 1 năm học dự bị tiếng Tây Ban Nha. Năm học dự kiến bắt đầu vào tháng 9/2026 và sinh viên sẽ lên đường sang Cuba trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 30/8/2026.

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes nhấn mạnh, mặc dù Cuba đang phải đối mặt với nhiều hạn chế về kinh tế nhưng vẫn duy trì việc cấp học bổng hằng năm cho Việt Nam, như một “biểu hiện của mối quan hệ đặc biệt và lịch sử gắn bó giữa hai quốc gia".

Nhắc lại lịch sử cấp học bổng cho thanh niên Việt Nam, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes cho biết, sáng kiến đào tạo sinh viên Việt Nam đã được Tổng Tư lệnh Fidel Castro khởi xướng từ năm 1961. Từ nhóm 23 sinh viên Việt Nam đầu tiên, đến nay đã có khoảng 1.300 sinh viên Việt Nam tốt nghiệp tại Cuba. Nhiều người trong số những "đại sứ của tình hữu nghị" này đã và đang đảm nhiệm các chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị và ngoại giao của Việt Nam.

Tại họp báo, Đại sứ Cuba đã mời đại diện các bộ, ngành và trường đại học của Việt Nam tham dự Đại hội quốc tế về giáo dục đại học lần thứ 15 diễn ra vào tháng 2/2026 tại La Habana - sự kiện gắn liền với các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh của lãnh tụ Fidel Castro. Đây cũng là dịp ra mắt cuốn sách song ngữ về tư tưởng của Fidel Castro đối với giáo dục đại học do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với phía Cuba thực hiện./.