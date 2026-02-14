Cửa ngõ Thủ đô đông kín trong ngày đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026

Cán bộ trực tại Trung tâm chỉ huy, theo dõi sát diễn biến giao thông thủ đô qua hệ thống camera tích hợp công nghệ AI, sáng 14/2/2026. Ảnh: TTXVN phát

Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) tiếp tục duy trì 100% quân số ứng trực, chủ động phân luồng, điều tiết giao thông trên toàn địa bàn thành phố.



Từ sáng sớm, nhiều gia đình tranh thủ rời Hà Nội về quê, mang theo hành lý, quà Tết, khiến mật độ phương tiện gia tăng cục bộ tại một số thời điểm. Trong khi giao thông nội đô thông thoáng thì cửa ngõ phía Nam Thủ đô tiếp tục có mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng vọt.



Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, từ khoảng 6 giờ sáng, mật độ phương tiện tăng cao trên đường Vành đai 3 trên cao. Tình trạng ùn ứ cục bộ (đoạn qua nút giao Nguyễn Trãi đến Pháp Vân) đã xuất hiện ở một số thời điểm. Hàng dài ô tô nối đuôi nhau di chuyển chậm. Nhiều tài xế mất khoảng 1 giờ đồng hồ cho quãng đường 5km.



Vào khoảng 9 giờ sáng, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ ùn ứ do người dân đồng loạt rời Hà Nội về các tỉnh phía Nam như Ninh Bình, Thanh Hóa… đón Tết.



Chị Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1990) cùng gia đình về đón Tết tại Thanh Hóa đón Tết. Gia đình chị Hoa khởi hành từ sớm nhưng đường đông khiến lộ trình chậm lại đôi chút. "Có đoạn, chúng tôi chỉ đi với tốc độ 20 – 40 km/h dù đang ở trên cao tốc", chị Hoa chia sẻ.



Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục bố trí lực lượng tại các nút giao trọng điểm, tăng cường phân luồng từ xa, hướng dẫn phương tiện di chuyển theo từng làn, từng hướng, hạn chế tối đa xung đột giao thông. Đồng thời, các tổ công tác phối hợp chặt chẽ với Công an cơ sở để kịp thời xử lý tình huống phát sinh, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.



Cùng với đó, Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông duy trì cán bộ trực tại Trung tâm chỉ huy, theo sát diễn biến giao thông toàn thành phố qua hệ thống camera tích hợp công nghệ AI, chủ động điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu phù hợp với lưu lượng từng tuyến, từng khung giờ bảo đảm giao thông lưu thông thuận lợi.



Song song với công tác điều tiết, các tổ tuần tra, kiểm soát lưu động tiếp tục được duy trì trên các tuyến, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông như dừng, đỗ sai quy định, chở quá số người, vi phạm nồng độ cồn, đi không đúng phần đường, làn đường.



Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nôi), đến trưa 14/2, trên các tuyến cửa ngõ và trục giao thông chính của thành phố, tình hình giao thông cơ bản ổn định; các phương tiện di chuyển theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng, chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.



Trong những ngày tới của kỳ nghỉ Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô tiếp tục duy trì tinh thần ứng trực 24/7, bám sát địa bàn, chủ động phương án phân luồng linh hoạt theo diễn biến thực tế, quyết tâm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, phục vụ người dân vui xuân, đón Tết bình an./.