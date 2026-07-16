“Cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tham gia nền kinh tế Halal toàn cầu

Đại sứ Phạm Việt Hùng (thứ 3 từ trái sang) dự lễ khai mạc Triển lãm Grand Halal Bangkok 2026. Ảnh: Đỗ Sinh - P/v TTXVN tại Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, với không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm trong nhiều lĩnh vực - từ thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm, thời trang, y tế, chăm sóc sức khỏe, du lịch, tài chính, ngân hàng, đóng gói và truy xuất nguồn gốc cho tới các hội thảo, tư vấn - triển lãm Grand Halal Bangkok 2026 không chỉ là dịp để nước chủ nhà Thái Lan quảng bá, thúc đẩy ngành công nghiệp Halal mà còn đóng vai trò là cầu nối giúp các doanh nghiệp, người mua, nhà đầu tư, nhà phân phối và các chuyên gia trong ngành kết nối, hợp tác và khám phá các cơ hội thị trường mới.



Tới dự lễ khai mạc và thăm gian hàng của Việt Nam tại triển lãm, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng nói rằng sự hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam thể hiện mong muốn và quyết tâm của các doanh nghiệp trong việc thực hiện chủ trương, chiến lược của chính phủ phát triển thị trường Halal của Việt Nam. Theo ông, triển lãm lần này cũng là dịp rất tốt để Việt Nam kết nối không chỉ nền công nghiệp Halal của Thái Lan, mà còn với các nền sản xuất thực phẩm Halal trên toàn thế giới, học hỏi những kinh nghiệm của Thái Lan cũng như từ các đối tác ở khắp nơi trên thế giới. Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng với nỗ lực, quyết tâm và sự ủng hộ chung của chính phủ, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục thành công và từng bước tham gia và phát triển, tạo được vị thế xứng đáng trong thị trường Halal.

Bà Bùi Thị Bích Ngân (giữa) - TGĐ CTCO DannyGreen - giới thiệu về các sản phẩm tại gian hàng Việt Nam. Ảnh: Đỗ Sinh - P/v TTXVN tại Thái Lan

Hào hứng giới thiệu các sản phẩm tại gian hàng Việt Nam, bà Bùi Thị Bích Ngân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần DannyGreen cho biết: “Đây là năm đầu tiên DannyGreen tham gia triển lãm riêng về sản phẩm Halal. Chúng tôi có đem qua những sản phẩm đã được cấp chứng nhận Halal lần này, cũng như nhóm đồ uống và thực phẩm đóng hộp. Đặc biệt, những sản phẩm đồ uống của DannyGreen có nguyên liệu từ trang trại của công ty và những nguyên liệu này đã đạt chứng nhận hữu cơ và có dây chuyền sản xuất được cấp giấy chứng nhận Halal. Đến với triển lãm lần này, Danny Green mong muốn có cơ hội hợp tác với các nhà nhập khẩu, nhà phân phối và đặc biệt là các đối tác chiến lược tại Thái Lan, Trung Đông và ASEAN”.



Thám tán Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan, ông Lê Hữu Phúc, nhận định Việt Nam có một số thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp cũng như chế biến thực phẩm, và các doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có khả năng hỗ trợ, hoàn thiện chuỗi cung ứng trong ngành công nghiệp Halal. Bên cạnh đó, qua việc tham gia triển lãm, doanh nghiệp Việt Nam cũng có cơ hội để tiếp cận, nghiên cứu hệ sinh thái Halal, hoàn thiện hơn cả về chính sách cũng như phát triển doanh nghiệp Halal./.