Cửa khẩu quốc tế Móng Cái nhộn nhịp đón khách du lịch "xông đất" đầu năm

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chào đón những vị khách quốc tế đầu tiên nhập cảnh. Ảnh: TTXVN phát

Đoàn khách quốc tế gồm 200 người đến từ Nam Ninh (Trung Quốc) đã thực hiện thủ tục nhập cảnh qua cửa khẩu trong sự chào đón nồng nhiệt. Trước đó, một đoàn khách khác gồm 55 người cũng đã nhập cảnh theo tour visa 10 ngày để tham quan, du lịch tại Quảng Ninh trong dịp Tết.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo phường Móng Cái 1 đã trực tiếp có mặt tại cửa khẩu để chào đón những vị khách du lịch đầu tiên xông đất; đồng thời chỉ đạo địa phương sớm nghiên cứu, xây dựng thêm các sản phẩm du lịch mới, đặc biệt là vào dịp lễ, Tết để tăng tính hấp dẫn đối với khách quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Văn Diện chào đón những vị khách quốc tế đầu tiên nhập cảnh. Ảnh: TTXVN phát

Để tạo ấn tượng tốt đẹp về lòng hiếu khách của người Việt, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và phường Móng Cái 1 đã tặng hoa, lì xì và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến những du khách "xông đất" trong ngày đầu năm mới.

Đáp lại sự đón tiếp chu đáo, các thành viên trong đoàn bày tỏ sự phấn khởi khi chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong năm và đánh giá cao sự thuận tiện, chuyên nghiệp của quy trình kiểm soát xuất nhập cảnh tại đây.

Theo Ban quản lý cửa khẩu Quảng Ninh, tính đến 12 giờ ngày mùng 1 Tết, cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã đón 3 đoàn khách du lịch cùng nhiều khách lẻ nhập cảnh. Theo dự báo của các cơ quan chức năng, trong ngày đầu năm Bính Ngọ sẽ có khoảng 1.000 lượt khách nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Để đảm bảo hoạt động thông quan diễn ra thuận lợi, nhanh chóng nhưng vẫn đúng quy định, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu tổ chức trực 24/24 giờ và bố trí đầy đủ quân số trực tại các vị trí để đảm bảo an ninh và xử lý thủ tục; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ du khách hoàn thiện giấy tờ nhanh gọn, giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi; tổ chức phân luồng và tăng cường nhân lực tại các luồng nhập cảnh để tránh ùn tắc khi có đoàn khách đông; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác kiểm soát chặt chẽ, tạo thuận lợi tối đa cho khách du lịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Văn Diện (bên phải) mừng tuổi cho du khách. Ảnh: TTXVN phát

Việc đón những đoàn khách lớn ngay trong ngày đầu năm không chỉ tạo khí thế thuận lợi cho ngành du lịch, dịch vụ, mà còn khẳng định vị thế của Cửa khẩu quốc tế Móng Cái như một cửa ngõ giao thương quan trọng kết nối Việt Nam với Trung Quốc và khu vực.

Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu bứt phá với việc thu hút trên 22 triệu lượt khách du lịch, bao gồm khoảng 5,2 triệu lượt khách quốc tế, phấn đấu tổng doanh thu đạt ít nhất 65.000 tỷ đồng./.