Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị sôi động xuất, nhập cảnh đầu năm

Lực lượng BĐBP cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn kiểm soát chặt chẽ giấy tờ xuất nhập cảnh tại vị trí Km0. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Chị Từ Mỹ An, du khách đến từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) phấn khởi cho biết: “Tôi được bạn bè giới thiệu đi du lịch Lạng Sơn và đây lần đầu nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Mặc dù là thời điểm nghỉ lễ đầu năm, nhiều người xuất, nhập cảnh, nhưng dưới sự hướng dẫn của biên phòng ở đây, mọi người xếp hàng trật tự, đi theo đoàn, không lộn xộn”.Thiếu tá Tô Đức Long, Phó trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn cho biết, lượng khách qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị dịp đầu năm tăng rõ rệt so với ngày thường. Trước thực tế đó, đơn vị đã bố trí nhân lực có kinh nghiệm để điều tiết, phân luồng, vận hành quy trình giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh, hướng dẫn hành khách về thủ tục sao cho nhanh chóng và đúng quy định. Song song đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự được đơn vị triển khai, đảm bảo không để xảy ra các sự vụ phát sinh…Ghi nhận từ lực lượng chức năng khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, trong những ngày nghỉ lễ đầu năm 2026, lưu lượng hành khách xuất, nhập cảnh qua đây đạt khoảng 6.200 - 6.400 khách/ngày, tăng khoảng 20-30% so với những ngày thường. Đặc biệt, ngoài các đoàn khách xuất, nhập cảnh đi theo tour và theo gia đình, nhiều nhóm bạn trẻ lựa chọn du lịch kết hợp tham quan, trải nghiệm văn hóa và mua sắm theo chương trình du lịch 2 ngày 1 đêm cho khách sử dụng giấy thông hành.Chương trình trên được triển khai từ tháng 4/2025, đã mở ra cơ hội để du khách được trải nghiệm sâu sắc hơn về nét đẹp văn hóa, ẩm thực, thiên nhiên tại Lạng Sơn (Việt Nam) và Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc). Điều này cũng cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của du lịch cửa khẩu, du lịch biên giới, đồng thời phản ánh tín hiệu phát triển tích cực của ngành du lịch thời gian tới.Là hướng dẫn viên tiếng Trung Quốc có kinh nghiệm lâu năm thường xuyên đưa đón khách qua lại biên giới, bà Dương Thị Khánh Phương đánh giá, các dịch vụ, thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã có sự thay đổi rõ nét trong những năm qua, hướng đến sự hài lòng, tin tưởng của những hành khách.Bà Phương chia sẻ, thay đổi nhất chính là hạ tầng cửa khẩu như bến bãi xe, vị trí đưa đón hành khách bằng xe điện thuận tiện di chuyển, không phải chờ đợi lâu… Do vậy, hầu hết khách du lịch xuất, nhập cảnh qua đây đều vui vẻ, hài lòng với các dịch vụ tại cửa khẩu. Đặc biệt, các cán bộ biên phòng luôn kiểm soát xung quanh khu vực nên vấn đề an ninh trật tự rất tốt, giải quyết thủ tục xuất, nhập cảnh cũng nhanh chóng.