Cử tri vùng biên kiến nghị nhiều vấn đề về hạ tầng, dân sinh

Cử tri xã biên giới Thanh Thủy nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Tại cuộc tiếp xúc, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang đã thông báo tới cử tri kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; kết quả Kỳ họp thứ nhất và thông tin nhanh tới cử tri kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý I/2026,



Tại cuộc tiếp xúc, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang đã thông báo tới cử tri kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; kết quả Kỳ họp thứ nhất và thông tin nhanh tới cử tri kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý I/2026,

Cử tri xã biên giới Thanh Thủy nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN.

Cử tri xã Lao Chải nêu nhiều ý kiến liên quan đến đầu tư hạ tầng giao thông, trong đó tập trung vào tuyến Quốc lộ 4D nối xã Lao Chải với xã Tân Tiến còn hơn 12 km chưa được nâng cấp, mặt đường xuống cấp, không đảm bảo an toàn. Cử tri cũng đề nghị bố trí kinh phí di dời, xây dựng điểm trường Mầm non thôn Ngài Là Thầu bị sạt lở; nâng cấp hệ thống kênh mương tưới tiêu; đường tuần tra biên giới; bổ sung cán bộ, công chức còn thiếu; đầu tư trạm biến áp và đường điện cho khu dân cư.



Cử tri xã Thanh Thủy đề nghị tỉnh Tuyên Quang quan tâm giải quyết dứt điểm công tác đền bù, giải phóng mặt bằng tại xóm Nà La, thôn Giang Nam. Đồng thời, tỉnh kiểm tra, xử lý nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn xã; hỗ trợ xây dựng bể chứa nước tập trung cho các thôn vùng cao; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ thủ tục công nhận điểm du lịch cộng đồng thôn Xà Phìn.



Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời thông tin, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền liên quan đến nguồn lực đầu tư, tổ chức bộ máy, giải quyết điện lưới và công tác phòng, chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc yêu cầu xã Thanh Thủy sớm rà soát, trả lời dứt điểm cử tri các kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...



Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các xã biên giới chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế, gắn phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng thương hiệu sản phẩm, đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Đồng thời, các địa phương mở rộng giao thương, quản lý tốt tài nguyên, môi trường, tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, giữ vững an ninh biên giới và nâng cao đời sống người dân…



Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền cơ sở phải thực sự là những "thuyền trưởng" năng động, dám nghĩ, dám làm, chủ động đổi mới tư duy, vượt khỏi lối sản xuất truyền thống để tạo đột phá trong phát triển kinh tế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số; xác định rõ thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư, sử dụng hiệu quả nguồn lực, tạo động lực phát triển bền vững…/.