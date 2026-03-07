Cử tri vùng biên giới biển Quảng Ngãi tin tưởng, kỳ vọng vào người ứng cử đại biểu Quốc hội

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Đinh Thị Phương Lan thông qua chương trình hành động với cử tri đặc khu Lý Sơn. Ảnh: TTXVN phát



Trong hai ngày 6 và 7/3, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Đinh Thị Phương Lan và các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (đơn vị bầu cử số 1) đã tiếp xúc trực tiếp với cử tri các xã biên giới biển của tỉnh Quảng Ngãi là xã: Đông Sơn, Vạn Tường và đặc khu Lý Sơn. Các Hội nghị do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban bầu cử các địa phương tổ chức.

Đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 1 tỉnh Quảng Ngãi có 5 ứng cử viên gồm: Đinh Thị Phương Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Hà Thị Anh Thư, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hiển, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Cao Tuấn Sỹ, Giám đốc Nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất và Hồ Văn Thịnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cà Đam. Sau khi nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giới thiệu tóm tắt về tiểu sử, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đã thông qua chương trình hành động trước cử tri các địa phương.

Bà Hà Thị Anh Thư, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Quảng Ngãi trình bày chương trình hành động trước cử tri đặc khu Lý Sơn. Ảnh: TTXVN phát



Cử tri các xã Đông Sơn, Vạn Tường tỉnh Quảng Ngãi đánh giá cao, tin tưởng đạo đức, trách nhiệm, trình độ các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV được giới thiệu ứng cử; cử tri kiến nghị các ứng cử viên sau khi được bầu sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân; lắng nghe, đề xuất giải quyết các vấn đề trong xã hội, phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng những cam kết đã đề ra; đồng thời lắng nghe, tiếp thu và phối hợp xử lý các vấn đề cử tri quan tâm, nhất là việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng khu vực các địa phương ven biển, hạ tầng điện đường, trường học của người dân sống trong khu kinh tế Dung Quất.

Cử tri đặc khu Lý Sơn tin tưởng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV khi trúng cử sẽ thực hiện theo đúng chương trình hành động đã cam kết; quan tâm giải quyết những vấn đề cử tri đặc khu quan tâm như xử lý ô nhiễm môi trường, việc xây dựng lò hỏa táng trên đảo, các giải pháp ổn định, phát triển sinh kế của ngư dân; sớm xây dựng Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo Quốc gia.

Cử tri đặc khu Lý Sơn phát biểu tại buổi tiếp xúc với người ứng cử đại biểu Quốc hội. Ảnh: TTXVN phát

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ngãi, đối với 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, tỉnh sẽ tổ chức 58 điểm tiếp xúc giữa cử tri và người ứng cử với hai hình thức hội nghị trực tiếp và trực tuyến. Thời gian hoàn thành đến sáng 11/3. Đối với 21 đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tổ chức 146 điểm tiếp xúc cử tri, thời gian đến ngày 13/3. Đến hết ngày 5/3/2026, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đã có 18 buổi tiếp xúc cử tri; đại biểu ứng cử HĐND tỉnh đã tiếp xúc 28 cuộc./.