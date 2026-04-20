Cử tri Thủ đô: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đi đôi với nâng cao chất lượng an sinh xã hội

Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Hoàng Minh Hiếu phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Theo dõi phiên thảo luận được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình, nhiều cử tri tại Hà Nội bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, nhất là các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đi đôi với nâng cao chất lượng an sinh xã hội. Trong đó, điều mà người dân mong mỏi là được chứng kiến những chuyển biến rõ nét trong thực tế.



Các cử tri cũng bày tỏ sự đồng tình và hưởng ứng đối với sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong những năm vừa qua, đặc biệt là giai đoạn 2021 - 2025, khi kinh tế vĩ mô được ổn định, lạm phát được kiểm soát, quốc phòng - an ninh được tăng cường, an sinh xã hội ngày càng được quan tâm. Trong đó, Đại tá Trần Đức Sán (phường Cổ Nhuế, Hà Nội) cho rằng, công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân đã góp phần đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định, củng cố vị thế đất nước đối với quốc tế. Điều quan trọng này đã góp phần rất lớn vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.



Lắng nghe các đại biểu phân tích những khó khăn, thách thức trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực còn nhiều biến động, cử tri Nguyễn Thị Hạnh (phường Mỹ Đình, Hà Nội) cho rằng, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức, việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô là rất quan trọng, song cần song hành với những giải pháp cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh, bởi khi doanh nghiệp “khỏe”, nền kinh tế mới có thể tăng trưởng bền vững, qua đó tạo thêm việc làm và nâng cao đời sống người dân.



“Tôi khá tâm đắc với ý kiến của một số đại biểu về phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng bền vững; đầu tư, quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đảm bảo an sinh xã hội cho nhóm người yếu thế… Với những ý kiến thẳng thắn, bao quát, chất lượng của phiên thảo luận đã đáp ứng được sự mong mỏi của người dân chúng tôi. Mong rằng, các chủ trương đó không chỉ dừng ở mức thảo luận mà sẽ sớm được hiện diện trên thực tế”, cử tri Nguyễn Thị Hạnh nói.



Về cải cách thủ tục hành chính, cử tri Nguyễn Thị Thu Thanh (phường Cầu Giấy, Hà Nội) mong rằng các cấp, các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, nhằm giảm phiền hà, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Để làm được điều đó, cần có sự rà soát nghiêm túc, kỹ lưỡng, không chỉ là đơn giản hóa mà nếu cần có thể cắt giảm các thủ tục không cần thiết hoặc lỗi thời, đồng thời nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.



“Tôi đồng tình với ý kiến của đại biểu Hoàng Minh Hiếu (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An), trong thời gian gần, để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội, các cấp, các ngành cần ưu tiên tập trung rà soát các thủ tục tác động trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân”, cử tri Nguyễn Thị Thu Thanh bày tỏ./.