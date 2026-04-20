Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm đến vấn đề tiếp cận nguồn vốn cho doanh nghiệp

Cử tri đánh giá, Chính phủ và các bộ, ngành địa phương đã nỗ lực triển khai các giải pháp quyết liệt giúp kinh tế đạt tăng trưởng 8,02% trong bối cảnh tình hình chính trị- kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, tác động không nhỏ đến Việt Nam. Việc đặt mục tiêu phát triển kinh tế đạt hai con số thể hiện quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển đất nước nhanh, bền vững; củng cố niềm tin, động viên, tạo khí thế cho doanh nghiệp, nhân dân trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.



Tuy nhiên, cử tri Thành phố cho rằng, để đạt được mục tiêu đó, Quốc hội cần có những quyết sách đột phá và quyết liệt hơn nữa để tháo gỡ những “điểm nghẽn” đang hạn chế sự phát triển của đất nước, trong đó có vấn đề tạo cơ chế thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn và có chính sách tài chính, tiền tệ đáp ứng yêu cầu phát triển.



Tâm đắc với ý kiến của đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai) và đại biểu Phạm Trọng Nhân (Thành phố Hồ Chí Minh) về vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân cũng như những khó khăn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ông Phạm Văn Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng Jean, Phó Chủ tịch Hội Dệt may - Thêu đan Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, hiện nay việc tiếp cận vốn ngân hàng vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt với doanh nghiệp nhỏ và vừa, khi điều kiện vay vốn còn phụ thuộc nhiều vào tài sản thế chấp.



Vì vậy, Quốc hội và các cơ quan chức năng cần có giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh kinh tế thế giới đang diễn biến phức tạp.



Cử tri Phạm Văn Việt cho biết thêm, thực tế ngành dệt may hiện nay cho thấy, bên cạnh những khó khăn do giảm nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu chính, sự gia tăng chi phí logistics do giá dầu, chi phí vận chuyển tăng cao, các doanh nghiệp phải đối mặt với áp lực từ tỷ giá và lãi suất. Doanh nghiệp phải ứng vốn nhập nguyên liệu trước, trong khi chu kỳ thu tiền kéo dài. Tỷ giá USD tăng khoảng 3-4% cũng làm chi phí tăng cao, trong khi lãi suất có xu hướng giảm nhưng vẫn cao so với khả năng chịu đựng của doanh nghiệp.



“Nếu lãi suất vốn lưu động khoảng 5% thì doanh nghiệp còn có thể xoay xở; còn vốn trung, dài hạn cần ở mức 8-10% mới có thể tính đến đầu tư. Quan trọng hơn, mặt bằng lãi suất cần ổn định trong vài năm để doanh nghiệp có thể lên kế hoạch dài hạn”, ông Phạm Văn Việt chia sẻ.





PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, giảng viên cao cấp đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hữu Duyên- TTXVN

Cùng quan điểm về vấn đề này, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Huân, Giảng viên cấp cao Trường Đại học Kinh tế Thanh phố Hồ Chí Minh đánh giá, việc Ngân hàng Nhà nước định hướng các ngân hàng thương mại giảm lãi suất là tín hiệu tích cực, góp phần hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh chi phí vốn thời gian qua tăng cao, ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng kinh tế.



Cử tri Nguyễn Hữu Huân cho rằng, khi mục tiêu tăng trưởng năm nay được đặt ở mức cao, áp lực điều hành chính sách là rất lớn, trong đó việc giảm lãi suất được xem là một trong những giải pháp cần tính đến để hỗ trợ nền kinh tế. Tuy nhiên, việc hạ lãi suất trong giai đoạn hiện nay cần được thực hiện thận trọng. Nguyên nhân là do áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, chịu tác động từ những bất ổn địa chính trị toàn cầu, đặc biệt là biến động giá dầu, tiềm ẩn nguy cơ khiến lạm phát gia tăng trở lại. Trong bối cảnh đó, yêu cầu ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô tiếp tục được đặt ra.



“Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh cần ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô. Đây là bài toán khó, khi phải đồng thời bảo đảm ổn định vĩ mô và duy trì tăng trưởng ở mức cao. Muốn làm được, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, đặc biệt là giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa”, cử tri Nguyễn Hữu Huân chia sẻ./.