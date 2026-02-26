Cử tri Lào Cai bày tỏ tín nhiệm cao đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hương Thu - TTXVN

Năm ứng cử viên tiếp xúc cử tri đợt này là: Ông Trịnh Việt Hùng, dân tộc Kinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai; ông Hà Đức Minh, dân tộc Tày, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai; bà Sí Thị Mai Anh, dân tộc Giáy, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Sa Pa; ông Lý Seo Sùng, dân tộc Mông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bắc Hà; bà Hà Thị Hoa, dân tộc Tày, giáo viên Trường Trung học phổ thông Trạm Tấu.



Trong chương trình hành động của mình, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai và các ứng cử viên khẳng định nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ nỗ lực cao nhất, hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm, đặt lợi ích quốc gia, của tỉnh và của nhân dân lên trên hết, trước hết; làm tốt vai trò “cầu nối” giữa cử tri với Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương trong việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương; nâng cao chất lượng tham gia xây dựng pháp luật và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Trong đó, các ứng cử viên đặc biệt quan tâm tới các lĩnh vực có tác động trực tiếp tới địa phương như: đất đai, đầu tư, quy hoạch, tài chính ngân sách, chính sách dân tộc, phát triển biên giới; kiến nghị các cơ chế phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh miền núi biên giới để khơi thông nguồn lực tạo động lực phát triển nhanh, bền vững cho tỉnh Lào Cai; thực hiện hiệu quả chức năng giám sát của đại biểu Quốc hội, bảo đảm thực chất không hình thức, tập trung vào các vấn đề cử tri quan tâm như: đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia...; bảo đảm chính sách được thực hiện đi vào cuộc sống.



Các ứng cử viên đều khẳng định sẽ phát huy kiến thức và kinh nghiệm qua những hoạt động thực tiễn của mình, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.



Tại hội nghị, các cử tri cũng bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đồng thời nhất trí với chương trình hành động của các ứng cử viên. Buổi tiếp xúc ghi nhận 12 ý kiến, kiến nghị của các cử tri ở 17 xã, phường trải dài trên nhiều lĩnh vực liên quan trực tiếp đến địa phương thuộc 3 nhóm nội dung: quy hoạch, đầu tư hạ tầng; kinh tế nông nghiệp, nông thôn, dịch vụ du lịch; y tế, giáo dục vùng sâu vùng xa.



Cử tri mong muốn các ứng cử viên được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI quan tâm đến vấn đề quy hoạch đô thị, phát huy hiệu quả sử dụng đất; kiến nghị Quốc hội và Chính phủ sớm ưu tiên bố trí nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông các địa bàn vùng cao, vùng sâu; có giải pháp phát triển bền vững nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị; có cơ chế đặc thù tạo đột phát phát triển kinh tế cửa khẩu, đảm bảo người dân được hưởng lợi từ sự phát triển đó; quan tâm xây dựng các công trình thiết yếu như: nước sinh hoạt, hạ tầng viễn thông... cho các khu vực đồng bào dân tộc thiểu số; nghiên cứu chính sách đặc thù cho đội ngũ giáo viên vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn; quan tâm đầu tư giao thông nông thôn đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm du lịch, thương mại.../.