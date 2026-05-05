Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề từ thực tiễn

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Ngày 5/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, bằng hình thức trực tuyến kết nối đến các điểm cầu 124 xã, phường trong tỉnh, với hơn 6.000 cử tri tham dự.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy Vĩnh Long có ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Yến Nhi cho biết, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu cho nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng và yêu cầu đổi mới mạnh mẽ. Sau 12 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Cử tri tại điểm cầu xã, phường phát biểu bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Tại buổi tiếp xúc cử tri, trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, cử tri Vĩnh Long bày tỏ sự đồng thuận, tin tưởng vào kết quả kỳ họp cũng như hoạt động của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Cử tri Nguyễn Minh Triết, phường Bến Tre đánh giá, việc sắp xếp đơn vị hành chính thời gian qua cơ bản diễn ra thuận lợi, mang lại hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, quá trình sáp nhập nhiều xã, phường cũng phát sinh không ít khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất. Cử tri Nguyễn Văn Xuyên, xã Trà Ôn cho rằng, vấn đề giá cả trong lĩnh vực nông nghiệp hiện nay đang đặt ra nhiều khó khăn cho người sản xuất. Theo đó, giá các yếu tố đầu vào như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao, trong khi giá nông sản lại có xu hướng giảm. Thực tế tại địa phương, giá lúa xuống thấp khiến nông dân sản xuất không có lãi; hoạt động chăn nuôi đứng trước nguy cơ thua lỗ do chi phí thức ăn tăng. Bên cạnh đó, giá dừa từng có thời điểm ổn định thì nay cũng giảm mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người dân. Từ thực trạng này, cử tri đề nghị Nhà nước, Chính phủ cần có giải pháp quản lý, điều tiết giá cả hợp lý nhằm bảo đảm cân đối giữa chi phí đầu vào và giá đầu ra, giúp người nông dân duy trì sản xuất và cải thiện đời sống, nhất là trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn tại địa phương.

Chia sẻ với lo lắng của cử tri về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho biết, Trung ương rất quan tâm đến vấn đề này. Theo kế hoạch, trong năm 2026, Quốc hội sẽ tiến hành sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, qua đó xây dựng khuôn khổ pháp lý đồng bộ, căn cơ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý lĩnh vực này; đồng thời thống nhất đầu mối quản lý. Đối với công tác quản lý tài sản công, Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 cùng với chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư đã định hướng rõ trong thời gian tới, Chính phủ sẽ ban hành chủ trương chung triển khai trên phạm vi cả nước. Trong đó, sẽ có quy định cụ thể về việc quản lý, sử dụng các trụ sở dôi dư, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và tránh lãng phí tài sản công.

Thông tin với cử tri về định hướng phát triển thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu nhấn mạnh, tỉnh xác định tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm nhằm tạo động lực tăng trưởng bền vững. Trước hết, nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ nhưng phải chuyển mạnh sang nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu. Tỉnh định hướng đầu tư các khu, cụm công nghiệp chế biến nông sản, nâng cao giá trị sản phẩm thay vì tiêu thụ thô; đồng thời khuyến khích xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, tránh sản xuất manh mún.

Bên cạnh đó, tỉnh ưu tiên phát triển công nghiệp nhẹ và công nghiệp công nghệ cao, phù hợp với điều kiện hạ tầng hiện nay; đồng thời đẩy mạnh khai thác lợi thế giao thông đường thủy, quy hoạch bến cảng nội địa, phát triển logistics để giảm chi phí vận chuyển, nâng cao giá trị hàng hóa. Trong lĩnh vực du lịch, Vĩnh Long định hướng phát triển du lịch văn hóa, sinh thái miệt vườn, gắn với các di tích lịch sử và du lịch tâm linh. Tuy nhiên, tỉnh nhìn nhận hạ tầng và sản phẩm du lịch còn đơn điệu, thiếu liên kết, do đó sẽ tập trung đầu tư đồng bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là lưu trú, nhằm giữ chân du khách và tăng nguồn thu.

Đối với hạ tầng giao thông và logistics, tỉnh xác định đây là khâu đột phá với các dự án trọng điểm như cao tốc, đường ven biển và hệ thống kết nối liên vùng. Đồng thời kêu gọi sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, tỉnh cũng chú trọng thúc đẩy kinh tế số, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xem đây là yếu tố then chốt để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới./.