Cử tri Khánh Hòa: Quốc hội khóa XVI cần tạo sự đột phá về thể chế, chính sách

Cử tri tỉnh Khánh Hòa bày tỏ sự quan tâm, theo dõi sát nội dung kỳ họp; đồng thời kỳ vọng Quốc hội sẽ có những quyết sách mạnh mẽ, khả thi nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát và ổn định đời sống nhân dân.

Tháo gỡ “điểm nghẽn” thể chế

Với kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực lập pháp tại địa phương, ông Đoàn Minh Long, Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa các khóa V, VI, VII, VIII đồng tình với nhiều ý kiến phát biểu của Đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận liên quan đến việc tháo gỡ “điểm nghẽn” thể chế để phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế biển, năng lượng tái tạo.

Ông Đoàn Minh Long, Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII theo dõi phiên thảo luận của Quốc hội. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Theo ông Đoàn Minh Long, các lĩnh vực này là động lực phát triển của cả nước và các địa phương có nhiều lợi thế. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã có Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bộ Chính trị (khóa XIII) ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

“Để khai thác hiệu quả tiềm năng của đất nước, đặc biệt là thu hút nguồn vốn đầu tư đa dạng, Quốc hội khóa XVI cần sớm xem xét xây dựng hành lang pháp lý tập trung. Việc luật hóa và xây dựng các chính sách liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế biển, năng lượng tái tạo một cách có hệ thống sẽ giúp xác lập rõ ràng quyền lợi, trách nhiệm của các bên liên quan. Bên cạnh đó, chính sách pháp luật cần đơn giản hóa các thủ tục hành chính về giao đất khu vực biển; tạo ra sự minh bạch tuyệt đối trong việc huy động các nguồn lực xã hội để phát triển kinh tế - xã hội; không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần”, ông Đoàn Minh Long nêu ý kiến.

Thực tiễn cho thấy, kinh tế biển và ven biển của tỉnh Khánh Hòa đã đóng góp đến 80% GRDP, với các trụ cột: dịch vụ du lịch biển, thủy sản, công nghiệp đóng tàu, dịch vụ cảng biển và logistics, công nghiệp năng lượng. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản chiếm khoảng 44,8% giá trị xuất khẩu của tỉnh, đưa Khánh Hòa trở thành một trong 5 tỉnh xuất khẩu thủy sản mạnh trong cả nước.

Tỉnh Khánh Hòa là địa phương duy nhất của cả nước (tính đến nay) có các dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2. Với sự hội tụ của “thiên thời” - “địa lợi”, Khánh Hòa sở hữu “tài sản chiến lược” vượt trội để trở thành trung tâm năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, thủy điện tích năng, LNG…); hình thành hệ sinh thái công nghiệp - dịch vụ năng lượng hiện đại.

Tăng trưởng kinh tế đi đôi với an sinh xã hội

Theo dõi phiên thảo luận về kinh tế - xã hội của Quốc hội, ông Phạm Ngọc Phương (cử tri phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho rằng, các đại biểu đã phát biểu rất thẳng thắn, chỉ rõ những mặt được và hạn chế. Nhiều vấn đề dư luận xã hội đang quan tâm được nêu lên tại nghị trường như: đảm bảo quyền lợi (tỷ lệ hoa hồng, bảo hiểm tự nguyện) cho những người bán vé số; việc xây dựng mới trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước; nâng cao phụ cấp chức vụ cho cán bộ chuyên môn cấp xã…

Ông Phạm Ngọc Phương (cử tri phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) trả lời phỏng vấn TTXVN. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Ông Phạm Ngọc Phương cho rằng, Quốc hội đã thảo luận và đề xuất nhiều giải pháp để đẩy mạnh phát triển kinh tế với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế chỉ thực sự bền vững khi đi kèm với nâng cao chất lượng đời sống người dân, nhất là các nhóm yếu thế, lao động tự do, người có thu nhập thấp. Những vấn đề như: bảo hiểm y tế, tăng lương ổn định, điều kiện làm việc hay tiếp cận các dịch vụ cơ bản cần được quan tâm đồng bộ. Ngân sách nhà nước nên ưu tiên cho các lĩnh vực thiết yếu như: y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội, đồng thời hạn chế đầu tư dàn trải, kém hiệu quả.

Triển khai Nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa đã cho thấy những hiệu quả rõ nét. Các cơ chế chính sách phù hợp không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn tạo chuyển biến tích cực trong bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Công tác giảm nghèo của tỉnh Khánh Hòa có bước chuyển căn bản từ đơn chiều sang đa chiều, bền vững; hộ nghèo đa chiều chỉ còn 0,94%. Tỉnh hoàn thành việc xóa 1.326 nhà tạm, nhà dột nát, về đích trước thời hạn 6 tháng, góp phần ổn định đời sống và tạo điều kiện để người dân vươn lên./.