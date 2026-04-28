Cử tri Cần Thơ đề nghị chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc chụp ảnh với Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ và lãnh đạo các sở ban ngành thành phố. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN

Ông Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ đã báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, đánh dấu một khởi đầu vững chắc, tạo khí thế và niềm tin cho cả nhiệm kỳ.

Cử tri thành phố Cần Thơ đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ Nhất, đặc biệt là việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt, tạo khởi đầu thuận lợi, củng cố niềm tin và kỳ vọng cho nhiệm kỳ mới.



Đại diện cử tri phường Ninh Kiều, phường Khánh Hòa và xã Vĩnh Viễn kiến nghị một số nội dung trọng tâm về việc hoàn thiện chính sách khám, chữa bệnh và bảo hiểm y tế; tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế, nhất là tuyến cơ sở nhằm giảm tải tuyến trên; xem xét hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho các đối tượng yếu thế như người khuyết tật, người cao tuổi, nạn nhân chất độc da cam. Các cử tri bày tỏ lo ngại trước mặt trái của công nghệ số như lừa đảo công nghệ cao, thông tin xấu độc trên mạng xã hội; đề nghị Quốc hội, Chính phủ đánh giá toàn diện tác động của chuyển đổi số, kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện Luật An ninh mạng và các quy định liên quan.

Ông Phan Thanh Hùng, Cử tri phường Ninh KIều, TP. Cần Thơ, phát biểu. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN

Cử tri nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho tăng trưởng nhanh, bền vững. Do đó, Chính phủ cần có chính sách đột phá về tài chính, đãi ngộ nhân lực chất lượng cao; đổi mới cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ nghiên cứu gắn với nhu cầu thực tiễn địa phương; tăng cường liên kết giữa Nhà nước - doanh nghiệp - cơ sở nghiên cứu, ban hành chính sách ưu đãi thuế đối với các lĩnh vực trọng điểm như khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Cử tri đề nghị cho phép Cần Thơ chủ động triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với giải pháp công nghệ tại Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (KVIP), khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung.

Cử tri đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Riêng với Cần Thơ, cử tri đề nghị sớm rà soát, xử lý dứt điểm dự án đầu tư công chậm tiến độ, tránh lãng phí; kiến nghị Trung ương ban hành cơ chế, chính sách đặc thù mới thay thế Nghị quyết số 45/2022/QH15, tạo động lực phát triển thành phố xứng tầm trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Nghị quyết mới phù hợp bối cảnh phát triển mới…

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên thẳng thắn nhìn nhận tồn tại về hạ tầng chưa đồng bộ, dữ liệu chưa liên thông, kỹ năng số chưa đáp ứng yêu cầu. Thành phố đã và đang triển khai kết nối hệ thống với Cổng Dịch vụ công quốc gia, xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung, đồng thời tổ chức đào tạo kỹ năng số cho cán bộ và cộng đồng. UBND thành phố cũng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, áp dụng mức chi tối đa cho nhiệm vụ khoa học công nghệ nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao. Thành phố đã thực hiện đầy đủ chính sách theo quy định, ban hành chính sách hỗ trợ riêng, trong đó có hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, hộ cận nghèo, người mới thoát nghèo…

Đồng chí Nguyễn Duy phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đánh giá rất cao các ý kiến của quý cử tri đồng thời giải đáp các ý kiến thuộc các lĩnh vực hoàn thiện thể chế, mục tiêu tăng trưởng, khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp thu, sẽ phản ánh ý kiến của cử tri đến cơ quan liên quan. Ông đề nghị Cần Thơ khẩn trương hoàn thiện quy hoạch đồng bộ (đô thị, ngành, vùng), bảo đảm tầm nhìn dài hạn 50 - 100 năm, gắn với định hướng phát triển bền vững của quốc gia, nhất là ứng phó biến đổi khí hậu vùng Tây Nam Bộ; nhấn mạnh vai trò của dự án hạ tầng động lực trong việc mở rộng không gian phát triển, tạo sức hút với nhà đầu tư lớn tại địa phương; yêu cầu quy hoạch đồng bộ để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và ngân sách, ghi nhận các ý kiến cử tri, cam kết tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đối với việc hoàn thành mục tiêu phát triển 2 con số, Trưởng ban Tổ chức Trung ương lưu ý không chỉ trong năm 2026, mà phải trong giai đoạn 2026-2030. Từng địa phương phải tính toán mô hình tổ chức, mô hình phát triển trong thời kỳ mới và giải pháp kinh tế để phát triển 2 con số, phải tính những gợi ý của Trung ương gắn liền với lợi thế của thành phố Cần Thơ, của vùng Đồng bằng sông Cửu Long để kiến nghị với Quốc hội để thông qua nghị quyết. Thành phố cần phải xác định “khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” là trọng tâm và là lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất trong thời kỳ mới... Cần Thơ phải tập trung rà soát và hoàn thiện và phê duyệt các quy hoạch của thành phố đặc biệt là phải gắn quy hoạch với quy hoạch vùng, quy hoạch tổng thể của cả quốc gia. Các quy hoạch này phải đảm bảo tầm nhìn xa (50-100 năm), phải có tính khả thi trong dài hạn và phải kết nối thêm các hướng đi mới.../.