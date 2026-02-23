Cụ thể hóa các nghị quyết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu yêu cầu, các cấp ủy tập trung rà soát, kiểm tra việc quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa các văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Việc cụ thể hóa nghị quyết phải xác định rõ nhiệm vụ, lộ trình, giải pháp; bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên được học tập, nghiên cứu đầy đủ. Tỉnh ủy sẽ ban hành chỉ thị phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết. Từng ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, tạo đồng thuận và hưởng ứng rộng rãi.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, các ngành, địa phương rà soát trục tăng trưởng, các kịch bản tăng trưởng năm 2026 phù hợp tình hình thực tế; xác định rõ ngành, lĩnh vực, tiến độ thực hiện, tránh chung chung. Các ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, nhất là dự án đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ giải ngân, không để kéo dài gây lãng phí nguồn lực.

Các sở, ngành khẩn trương triển khai Nghị định số 20/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Minh Tuấn - TTXVN

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, khu vực doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong tạo việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Đối với các dự án trọng điểm, tỉnh sẽ rà soát, xác định danh mục trình cấp có thẩm quyền ban hành nghị quyết làm cơ sở áp dụng cơ chế đặc thù, nhất là về vật liệu san lấp; đồng thời, chuẩn bị điều kiện cần thiết tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư; bảo đảm danh mục dự án đủ điều kiện về quy hoạch, đất đai, hạ tầng kỹ thuật, tránh tình trạng đăng ký nhưng không triển khai được.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu, các cấp ủy, chính quyền chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; thực hiện công khai, minh bạch, niêm yết danh sách cử tri theo quy định, tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ phải bảo đảm chỉ tiêu, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Tỉnh ủy yêu cầu, các cấp, ngành, địa phương thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật Đảng; tập trung, quyết liệt triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Theo báo cáo tại hội nghị, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, công tác an sinh xã hội được tỉnh triển khai đồng bộ, đúng đối tượng, huy động hiệu quả nguồn lực từ ngân sách và xã hội hóa. Toàn tỉnh đã tặng 257.496 phần quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng; các xã, phường vận động 137.293 suất quà, tổng kinh phí hơn 55,3 tỷ đồng, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình và hộ khó khăn, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết.

Hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, kích cầu tiêu dùng và du lịch được tổ chức sôi nổi. Tổng lượt khách du lịch ước đạt 210.178 lượt, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế khoảng 29.374 lượt, tăng 26,1%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 189,1 tỷ đồng. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tội phạm và tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ./.