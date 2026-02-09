Cụ thể hóa các nghị quyết, tạo chuyển biến ngay những tháng đầu năm 2026

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND phát biểu kết luận Kỳ họp. Ảnh: Tuấn Khôi-TTXVN Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Thường trực UBND tỉnh giới thiệu khái quát báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, các tờ trình dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; nghe trình bày, thảo luận, xem xét, cho ý kiến đối các báo cáo của các ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh về tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ 2021 -2026; các báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết và thông qua nghị quyết của kỳ họp.



Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai yêu cầu, trên cơ sở các nội dung và nghị quyết Kỳ họp đã thông qua, các ban của HĐND tỉnh cần rà soát, hoàn thiện, trình ký ban hành các nghị quyết đã được thông qua trong ngày 10/2, làm cơ sở để UBND tỉnh và các địa phương có căn cứ pháp lý kịp thời tổ chức triển khai thực hiện.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết. Ảnh: Tuấn Khôi-TTXVN

Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện ngay các nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp nhằm tạo chuyển biến rõ nét ngay từ những tháng đầu năm 2026; khẩn trương phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng, sớm ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh với mục tiêu, lộ trình, nguồn lực và trách nhiệm cụ thể, làm cơ sở để các cấp, ngành, địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai tốt công tác chuẩn bị đầu tư Dự án khắc phục, xử lý tình trạng ngập, úng ven sông Hồng khu vực trung tâm tỉnh Lào Cai và vùng phụ cận với tổng dự toán trên 13 nghìn tỷ đồng.



Đồng chí Trịnh Việt Hùng yêu cầu quyết định phân bổ ngay kế hoạch đầu tư công năm 2026 và gia hạn thời gian bố trí vốn một số dự án đến hết năm 2026; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; làm tốt công tác chăm lo cho nhân dân đón Tết Bính Ngọ an toàn, lành mạnh, đầm ấm.



Ngày 9/2, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc và hoàn thành kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) nhằm xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua 21 nghị quyết quan trọng, trong đó có 2 nghị quyết liên quan đến công tác nhân sự, cùng nhiều nghị quyết về tài chính, ngân sách, đầu tư công, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án, bãi bỏ một số nghị quyết không còn phù hợp.

HĐND tỉnh đã bầu bà Huỳnh Thúy Vân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh giữ chức Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số phiếu tín nhiệm cao. Đồng thời, HĐND tỉnh thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Tuấn Anh do chuyển công tác.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đề nghị UBND tỉnh khẩn trương ban hành các chương trình hành động, văn bản triển khai hiệu quả các nghị quyết đã được thông qua, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm; tránh tình trạng nghị quyết ban hành nhưng chậm triển khai hoặc triển khai hình thức.

“UBND tỉnh tập trung giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các dự án, công trình trọng điểm đang triển khai trên địa bàn. Cụ thể như: Dự án Đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát; đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới trên địa bàn tỉnh và các công trình, dự án trọng điểm khác…”- Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.

Các cấp, ngành tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn; đồng thời chăm lo tốt đời sống nhân dân, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để người dân vui Xuân, đón Tết Bính Ngọ 2026 an toàn, lành mạnh, tiết kiệm./.