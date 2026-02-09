Tin tức
Cụ thể hóa các nghị quyết, tạo chuyển biến ngay những tháng đầu năm 2026
Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Thường trực UBND tỉnh giới thiệu khái quát báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, các tờ trình dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; nghe trình bày, thảo luận, xem xét, cho ý kiến đối các báo cáo của các ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh về tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ 2021 -2026; các báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết và thông qua nghị quyết của kỳ họp.
Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai yêu cầu, trên cơ sở các nội dung và nghị quyết Kỳ họp đã thông qua, các ban của HĐND tỉnh cần rà soát, hoàn thiện, trình ký ban hành các nghị quyết đã được thông qua trong ngày 10/2, làm cơ sở để UBND tỉnh và các địa phương có căn cứ pháp lý kịp thời tổ chức triển khai thực hiện.
Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện ngay các nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp nhằm tạo chuyển biến rõ nét ngay từ những tháng đầu năm 2026; khẩn trương phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng, sớm ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh với mục tiêu, lộ trình, nguồn lực và trách nhiệm cụ thể, làm cơ sở để các cấp, ngành, địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai tốt công tác chuẩn bị đầu tư Dự án khắc phục, xử lý tình trạng ngập, úng ven sông Hồng khu vực trung tâm tỉnh Lào Cai và vùng phụ cận với tổng dự toán trên 13 nghìn tỷ đồng.
Đồng chí Trịnh Việt Hùng yêu cầu quyết định phân bổ ngay kế hoạch đầu tư công năm 2026 và gia hạn thời gian bố trí vốn một số dự án đến hết năm 2026; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; làm tốt công tác chăm lo cho nhân dân đón Tết Bính Ngọ an toàn, lành mạnh, đầm ấm.
Ngay sau kỳ nghỉ Tết, cả hệ thống chính trị cần bắt tay ngay vào công việc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lơ là, chậm trễ, trì trệ trong thực thi nhiệm vụ. Các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, sau Tết đồng loạt ra quân thi đua làm đường giao thông nông thôn.