Cư dân nhà ở xã hội New Lavida được cấp sổ hồng sau 3 tháng nhận nhà

Sáng 17/12, chủ đầu tư dự án là Tập đoàn Lê Phong tổ chức lễ bàn giao sổ hồng giai đoạn 1 cho 50 cư dân đang sinh sống tại New Lavida. Theo thông tin từ chủ đầu tư, các trường hợp còn lại sẽ tiếp tục được giải quyết và cấp sổ theo từng đợt, trên cơ sở hồ sơ đủ điều kiện và đúng quy định pháp luật.

Ông Bùi Ngươn Phong – Chủ tịch HĐQT – Nhà sáng lập hệ sinh thái Tập Đoàn Lê Phong phát biểu chúc mừng cư dân tại sự kiện

Đại diện Tập đoàn Lê Phong cho biết, việc cấp sổ hồng sớm được triển khai song song với quá trình hoàn thiện công trình và đưa dự án vào sử dụng. Hồ sơ pháp lý của dự án được chuẩn bị ngay từ giai đoạn đầu, đồng thời có sự phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn và các cơ quan chức năng trong quá trình thẩm tra, xét duyệt.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Ngươn Phong - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Lê Phong cho rằng, việc hoàn tất thủ tục pháp lý cho cư dân là một bước quan trọng trong quá trình vận hành dự án nhà ở xã hội, góp phần tạo sự ổn định lâu dài cho người dân sau khi nhận nhà.

Tại buổi bàn giao, nhiều cư dân bày tỏ sự hài lòng khi được nhận sổ hồng trong thời gian ngắn sau ngày chuyển vào sinh sống. Theo họ, sổ hồng không chỉ xác lập quyền sở hữu hợp pháp đối với căn hộ mà còn là cơ sở để thực hiện các giao dịch dân sự, tài chính theo quy định, như thế chấp vay vốn hoặc chuyển nhượng khi đủ điều kiện. Việc sớm hoàn tất thủ tục pháp lý giúp người mua nhà yên tâm hơn trong quá trình an cư và lập kế hoạch sinh hoạt lâu dài.

Một cư dân cho biết, so với nhiều dự án nhà ở xã hội khác, thời gian cấp sổ tại New Lavida diễn ra tương đối nhanh, giúp người dân giảm bớt tâm lý chờ đợi và những lo ngại liên quan đến quyền sở hữu tài sản.

Đại diện Tập đoàn Lê Phong trao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ và hoa cho cư dân.

Dự án New Lavida nằm trên trục đường ĐT.743A, phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh. Khu nhà ở xã hội này có quy mô gồm 2 tòa nhà cao 30 tầng, cung cấp gần 900 căn hộ. Các căn hộ được thiết kế với nhiều diện tích và loại hình khác nhau, gồm căn studio, căn hộ 1 phòng ngủ, 1 phòng ngủ mở rộng và 2 phòng ngủ, nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm đối tượng, đặc biệt là người lao động và các gia đình trẻ.

Bên cạnh hệ thống căn hộ, dự án còn được bố trí các hạng mục phục vụ sinh hoạt cộng đồng và tiện ích cơ bản. Từ khu vực dự án, cư dân có thể tiếp cận các trung tâm thương mại, trường học, cơ sở y tế và cơ quan hành chính trong bán kính vài kilômét, thuận lợi cho việc sinh hoạt, học tập và làm việc.

Trong bối cảnh nhu cầu về nhà ở xã hội tại khu Đông TP. Hồ Chí Minh tiếp tục gia tăng, việc một dự án hoàn tất thủ tục cấp sổ hồng cho cư dân trong thời gian ngắn được xem là tín hiệu tích cực, góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với phân khúc nhà ở phục vụ an sinh xã hội, đồng thời phản ánh nỗ lực tháo gỡ các vướng mắc pháp lý trong quá trình triển khai dự án./.