CPV Food Bình Phước cán mốc xuất khẩu 10.000 tấn thịt gà chế biến sang Nhật Bản

CPV Food Bình Phước đạt mốc xuất khẩu 10.000 tấn thịt gà chế biến sang Nhật Bản. Ảnh: K GỬIH - TTXVN

Con số 10.000 tấn đóng góp vào tổng giá trị xuất khẩu tích lũy trong giai đoạn 2021–2025 ước tính đạt hơn 1.700 tỷ VND, đưa CPV Food Bình Phước trở thành một trong những đơn vị xuất khẩu thịt gà chế biến hàng đầu tại Việt Nam. Hiện nay, CPV Food có tổng cộng hơn 3.000 công nhân viên hoạt động trong các trang trại, nhà máy giết mổ và chế biến thịt gà đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài.

CPV Food Bình Phước thành lập vào tháng 12 năm 2020 với tổng vốn đầu tư 250 triệu USD. Tổ hợp vận hành theo chuỗi khép kín hoàn chỉnh, bao gồm sản xuất thức ăn chăn nuôi, trại giống, ấp nở, nuôi gà thịt, giết mổ - chế biến - xử lý phụ phẩm với công suất tối đa 52 triệu con gà công nghiệp và 19.200 tấn thịt gà chế biến mỗi năm.



Mỗi công đoạn đều được giám sát nghiêm ngặt theo chuẩn an toàn sinh học và an toàn thực phẩm quốc tế. Gà con được tiêm vaccine tự động trong giai đoạn ấp nở để tăng khả năng miễn dịch tự nhiên và giảm thiểu tồn dư kháng sinh. Trong suốt chu kỳ nuôi, hệ thống dữ liệu lớn (Big Data) và cảm biến theo dõi liên tục các chỉ số như nhiệt độ, độ ẩm, lượng thức ăn và tăng trọng. Tất cả phương tiện vận chuyển đều gắn GPS để quản lý hành trình, truy xuất nguồn gốc và đảm bảo điều kiện nhiệt độ ổn định. Tại nhà máy chế biến, sản phẩm trải qua ba vòng kiểm tra chất lượng (thủ công, cơ giới và kỹ thuật số), đồng thời được soi chiếu bằng tia X và máy dò kim loại trước khi xuất xưởng nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn thực phẩm.



Ông Pawalit Ua- Amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam chia sẻ, thành tựu cán mốc 10.000 tấn chứng tỏ CPV Food Bình Phước, với mô hình tích hợp toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế, hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của thị trường khó tính bậc nhất thế giới. Đây là kết quả của quá trình đầu tư dài hạn vào công nghệ và quy trình chuẩn hóa, tạo nền tảng để nâng cao hơn nữa tiêu chuẩn sản xuất và năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu gia cầm chế biến.



Cột mốc này được thiết lập trong bối cảnh hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng được thắt chặt. Tháng 9/2025, hai bên đã khởi động Giai đoạn III của Tầm nhìn Trung và Dài hạn về hợp tác nông nghiệp (2025–2030), sau nhiều năm hợp tác ổn định trong lĩnh vực nông - lâm - thủy sản, với giá trị thương mại tăng từ 3,02 tỷ USD năm 2015 lên khoảng 4,9 tỷ USD vào năm 2024.



Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh Ono Masuo bày tỏ vui mừng khi thấy hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển rộng mở thông qua sự hợp tác giữa Việt Nam và các doanh nghiệp Nhật Bản. CP Việt Nam đã xây dựng một hệ thống sản xuất và chế biến khép kín tại tỉnh Đồng Nai, từ sản xuất thức ăn chăn nuôi đến trang trại gà và chế biến thịt gà. “Tôi hy vọng rằng, thông qua việc sản xuất thịt gà chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, CP Việt Nam sẽ tiếp tục đáp ứng nhu cầu thịt gà trong và ngoài nước, đảm bảo nguồn lương thực thực phẩm của người dân, phát triển kinh tế Việt Nam và tăng cường quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với Nhật Bản và các nước khác trên thế giới”, ông Ono Masuo nhấn mạnh.



Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, sự kiện kỷ niệm 5 năm thành lập Công ty TNHH CPV Food Bình Phước đã cho thấy sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của Công ty để đạt được những thành quả trong thời gian qua, đánh dấu một cột mốc quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp. Bà Nguyễn Thị Hoàng mong rằng, trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, thúc đẩy mạnh mẽ tính chuyên nghiệp, đồng thời tăng cường hỗ trợ, liên kết với các trang trại chăn nuôi để hình thành chuỗi cung ứng. Doanh nghiệp cần tiếp tục mở rộng sản xuất, lấy tiêu chí an toàn thực phẩm làm đầu, làm cốt lõi trong mọi hoạt động, sản xuất an toàn dịch bệnh, đảm bảo môi trường, hướng đến tăng trưởng xanh, giảm phát thải và đảm bảo phúc lợi động vật.



Hiện nay, Đồng Nai là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về phát triển chăn nuôi với quy mô tổng đàn khoảng 3,84 triệu con heo và gần 36,2 triệu con gia cầm; trong đó chủ yếu là đàn gà với tổng đàn khoảng 33 triệu con./.