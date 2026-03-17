Công viên phần mềm Quang Trung phải là nơi thí điểm công nghệ chiến lược

Các đại biểu thực hiện nghi thức Kỷ niệm 25 năm thành lập Công viên phần mềm Quang Trung. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Nội dung được lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cùng UBND Thành phố Hồ Chí Minh “đặt hàng” Công viên phần mềm Quang Trung tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập, tổ chức chiều 16/3 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho biết: "25 năm trước, chúng ta đã dũng cảm áp dụng mô hình khu công nghệ thông tin tập trung đầu tiên của cả nước và đạt được rất nhiều thành tựu. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, Công viên phần mềm Quang Trung phải tìm ra hướng đi mới phù hợp. Theo đó, Công viên phần mềm Quang Trung cần trở thành nơi thử nghiệm các công nghệ và mô hình kinh doanh mới theo cơ chế sandbox".

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Ông Bùi Hoàng Phương đề nghị Cục Công nghiệp công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp chặt chẽ với Công viên phần mềm Quang Trung, hướng dẫn để triển khai các bước thí điểm, báo cáo UBND Thành phố Hồ Chí Minh quyết định mô hình này. Theo ông Bùi Hoàng Phương, nếu mô hình triển khai thành công, đây là một lợi thế cạnh tranh rất lớn đối với Công viên phần mềm Quang Trung để thu hút doanh nghiệp, cá nhân có công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới để triển khai thí điểm ngay trong khu. Đây sẽ là động lực mạnh mẽ thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, Công viên phần mềm Quang Trung cần tái định vị lại hướng đi, chuyển từ gia công vươn lên sáng tạo, tự chủ và dẫn dắt. "Mô hình gia công đã mang lại nhiều kết quả, tuy nhiên gia công sẽ không bao giờ đưa chúng ta thành cường quốc về công nghệ; không bao giờ tạo ra những doanh nghiệp lớn có thể dẫn dắt được xu thế công nghệ toàn cầu", ông Bùi Hoàng Phương nói.

Do vậy, với những lợi thế hiện nay, Công viên phần mềm Quang Trung phải là nơi ươm mầm, thúc đẩy kết nối, dẫn dắt, hình thành hệ sinh thái các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam; qua đó từng bước làm chủ thiết kế, làm chủ công nghệ lõi, làm chủ công nghệ chiến lược, giải quyết những bài toán lớn của quốc gia, của Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng tình với những ý kiến trên, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho rằng, Công viên phần mềm Quang Trung phải hướng đến mục tiêu “Made by Ho Chi Minh City”, coi đây là “đặt hàng” của Thành phố Hồ Chí Minh đối với Công viên phần mềm Quang Trung.

Ông Nguyễn Văn Được cũng đánh giá cao những thành tựu đạt được của Công viên phần mềm Quang Trung, xem đây là một “pháo đài công nghệ”, nơi bảo đảm cho sự tự chủ và năng lực cạnh tranh quốc tế của kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trong 25 năm qua, Công viên phần mềm Quang Trung không chỉ đóng góp vào những con số tăng trưởng xuất khẩu phần mềm ấn tượng, mà quan trọng hơn, nơi đây đã định hình lại “văn hóa sáng tạo” của Thành phố.

“Từ 21 doanh nghiệp ban đầu đến hệ sinh thái 120 doanh nghiệp với hơn 22.000 chuyên gia, Công viên phần mềm Quang Trung đã chứng minh rằng, khi Thành phố có quyết tâm chính trị đủ lớn và môi trường nuôi dưỡng đủ tốt, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra những giá trị đẳng cấp thế giới ngay trên mảnh đất này”, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được chia sẻ.

Thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn biến Công viên phần mềm Quang Trung thành nơi thử nghiệm các giải pháp quản lý đô thị hiện đại nhất cho Thành phố; đóng vai trò là “anh cả” dẫn dắt, kết nối các doanh nghiệp nội địa tham gia sâu vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia đang hiện diện tại khu.

Ông Nguyễn Văn Được chia sẻ, theo Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Trung ương đặt rất nhiều kỳ vọng vào Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là xây dựng cơ chế sandbox công nghệ cao của cả nước. Vì vậy, Thành phố kỳ vọng Công viên phần mềm Quang Trung sẽ trở thành một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh; thể hiện được sứ mệnh, sự tin tưởng của Trung ương.

Sau 25 năm hoạt động, Công viên phần mềm Quang Trung đã thu hút 27 nhà đầu tư và hình thành cộng đồng hơn 120 doanh nghiệp công nghệ số; cung cấp hơn 650 sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ cho thị trường trong nước và hơn 30 quốc gia trên thế giới. Hạ tầng kỹ thuật của Công viên phần mềm Quang Trung được đầu tư đồng bộ với hệ thống viễn thông tốc độ cao, trung tâm dữ liệu QTSC-IDC đạt tiêu chuẩn Tier III.

Ông Trần Hữu Dũng - Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung cho biết, chỉ với khoảng 200 tỷ đồng vốn đầu tư ban đầu từ ngân sách, khu đã thu hút hơn 6.600 tỷ đồng vốn xã hội, tương đương 1 đồng vốn nhà nước thu hút hơn 24 đồng vốn đầu tư.

Theo kết quả khảo sát năm 2026 của Công ty Kiểm toán KPMG, Công viên phần mềm Quang Trung xếp thứ 3 trong số 8 khu công nghệ nổi bật tại châu Á theo các tiêu chí đánh giá về hiệu quả hoạt động của khu. Hiện Công viên phần mềm Quang Trung đã hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với 5 trung tâm đổi mới sáng tạo, cùng mạng lưới liên kết giữa doanh nghiệp – nhà trường – viện nghiên cứu.

Giai đoạn 2025 – 2030, Công viên phần mềm Quang Trung đặt mục tiêu trở thành đơn vị chiến lược vận hành hạ tầng số của Thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng và quản lý các trung tâm công nghệ tiên tiến, đồng thời hướng đến phát triển theo mô hình đô thị khoa học, gắn với nghiên cứu – phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo và sản xuất các sản phẩm – dịch vụ công nghệ cao, công nghệ lõi.

Trong dịp này, Công viên phần mềm Quang Trung đã ký kết với các đối tác trong lĩnh vực phát triển ngành bán dẫn, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nhân tài số, hệ sinh thái giải pháp chuyển đổi số. Các thỏa thuận hợp tác này nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ lõi, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, mở rộng hệ sinh thái khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo và tăng cường năng lực chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Thông qua các thỏa thuận hợp tác với Công ty Ultrasil LLC (Hoa Kỳ) và Liên minh Phát triển nguồn lực công nghiệp bán dẫn Việt Nam (SEVINA), Công viên phần mềm Quang Trung định hướng xây dựng hệ sinh thái bán dẫn tại khu công nghệ số tập trung của Thành phố Hồ Chí Minh, với các hoạt động R&D, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, kết nối doanh nghiệp – trường đại học – nhà đầu tư trong chuỗi cung ứng bán dẫn.

Các hợp tác chiến lược này sẽ mở ra cơ hội để Công viên phần mềm Quang Trung tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số./.