Công ước Hà Nội: Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng

Đại biểu tham quan không gian trưng bày công nghệ của Liên hợp quốc tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Tham dự và phát biểu khai mạc, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, hiện nay nguy cơ về tội phạm xuyên quốc gia luôn thường trực đe dọa đến an ninh, chủ quyền của các quốc gia trên thế giới. Tội phạm mạng nổi lên là một thách thức đặc biệt nguy hiểm, bởi loại tội phạm này không có biên giới. Do đó, một quốc gia đơn lẻ không thể phòng ngừa, đấu tranh triệt để đối với loại tội phạm này mà cần có sự hợp tác, hỗ trợ, liên kết của cộng đồng quốc tế và các nước.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng cho biết, trong những năm qua, hoạt động hợp tác quốc tế giữa lực lượng thực thi pháp luật của các nước trên thế giới trong phòng chống tội phạm mạng đang diễn ra vô cùng quyết liệt, nhất là trong các khuôn khổ hợp tác đa phương của Liên hợp quốc và Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (INTERPOL). Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình hợp tác quốc tế giữa các quốc gia vẫn nổi lên những khó khăn, vướng mắc, nhất là về pháp lý.

Hiện nay đang thiếu một văn bản quy phạm pháp luật mang tính toàn cầu điều chỉnh quan hệ hợp tác của các quốc gia trong phòng chống tội phạm mạng, nên kết quả đấu tranh với tội phạm này còn hạn chế. Nhiều vụ án, vụ việc không thể điều tra, truy tố các đối tượng phạm tội do có sự không đồng nhất giữa hệ thống pháp luật của các quốc gia.

Trong bối cảnh đó, việc ra đời Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là công cụ pháp lý toàn cầu đầu tiên của Liên hợp quốc nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong điều tra, truy tố và ngăn chặn tội phạm mạng.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng nêu rõ: Với Việt Nam, Công ước không chỉ mở ra cơ hội chia sẻ dữ liệu, bằng chứng điện tử và kinh nghiệm điều tra với các quốc gia khác mà còn tạo điều kiện để đồng bộ hóa hệ thống pháp luật trong nước theo chuẩn mực quốc tế, thúc đẩy xây dựng một không gian mạng an toàn, minh bạch và có trách nhiệm trong kỷ nguyên số. Việt Nam cho rằng hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm là yêu cầu cấp bách và bắt buộc trong giai đoạn hiện nay của mỗi quốc gia.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng thông tin, thực tế thời gian qua, lực lượng Công an Việt Nam luôn hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật của các nước, các tổ chức quốc tế, các đơn vị tư nhân trong phòng ngừa các loại tội phạm xuyên quốc gia nói chung và tội phạm mạng nói riêng, góp phần duy trì trật tự an toàn xã hội, hướng tới mục tiêu chung là đảm bảo an ninh an toàn khu vực, thế giới và của mỗi quốc gia.

Cũng theo Thượng tướng Phạm Thế Tùng, thời gian tới đây, tình hình tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm mạng sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Bộ Công an Việt Nam đề xuất một số nhiệm vụ cụ thể nhằm tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa để triển khai có hiệu quả Công ước của Liên hợp quốc về tội phạm mạng. Trước hết, các quốc gia sớm hoàn thiện thủ tục tham gia Công ước và tập trung nội hóa các quy định của Công ước vào hệ thống luật pháp quốc gia của mỗi đất nước. Trong quá trình thực thi, các quốc gia cần áp dụng linh hoạt các quy định của Công ước cũng như pháp luật của mỗi quốc gia để nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong công tác điều tra, xử lý các vụ việc liên quan đến tội phạm mạng.