Công ước Hà Nội: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Thư ký Liên hợp quốc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt chào mừng Tổng Thư ký Liên hợp quốc trở lại Việt Nam, cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng củng cố quan hệ hợp tác lâu bền giữa Việt Nam và Liên hợp quốc, từ giai đoạn tái thiết đất nước sau chiến tranh đến thời kỳ đổi mới và mong muốn Liên hợp quốc tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam tiến vào giai đoạn phát triển mới.

Khẳng định ủng hộ và hợp tác với Liên hợp quốc là “truyền thống” của Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh giai đoạn tới Việt Nam sẽ tăng cường đóng góp hơn nữa cho hoạt động của Liên hợp quốc.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những đóng góp to lớn của Liên hợp quốc cho hòa bình, phát triển, bảo đảm quyền con người trên toàn cầu và cho rằng trong bối cảnh cục diện quốc tế đa cực đang hình thành với nhiều diễn biến phức tạp, vai trò của Liên hợp quốc trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ chủ nghĩa đa phương với Liên hợp quốc giữ vai trò trung tâm, thúc đẩy tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và việc tổ chức Lễ mở ký Công ước về phòng, chống tội phạm mạng là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ này.

Chia sẻ về tình hình Việt Nam, Thủ tướng cho biết trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động, Việt Nam vẫn giữ được ổn định chính trị - xã hội, kinh tế phục hồi tích cực, tăng trưởng dự kiến đạt khoảng 8% trong năm 2025 và đang tập trung nỗ lực cho mục tiêu đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều quyết sách chiến lược, thể hiện đột phá trong đổi mới tư duy, tháo gỡ các điểm nghẽn, kiến tạo phát triển trên các lĩnh vực then chốt.