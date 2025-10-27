Tin tức
Công ước Hà Nội: Sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt, sâu rộng của cộng đồng quốc tế
Chủ trì buổi họp báo có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Thiếu tướng Lê Xuân Minh; Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản; Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao Nguyễn Đăng Thắng cùng đại diện các đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế, cũng như đông đảo phóng viên trong và ngoài nước.
Phát biểu tại họp báo, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết theo thống kê, trong hai ngày diễn ra sự kiện, Lễ mở ký Công ước đã đón hơn 2.500 đại biểu đến từ 110 quốc gia, 150 tổ chức quốc tế, khu vực và tư nhân, cùng hơn 50 cơ quan nghiên cứu. Con số này vượt dự báo của Ban tổ chức, thể hiện sự quan tâm sâu rộng của cộng đồng quốc tế đối với sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.
Lễ mở ký nhận được sự quan tâm rất lớn từ các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước, với 400 phóng viên đến từ 180 cơ quan báo chí, giúp toàn bộ sự kiện được truyền tải tới công chúng một cách đầy đủ, toàn diện và nhanh chóng.
Sự kiện cũng được truyền hình trực tiếp trên hệ thống web TV của Liên hợp quốc, tạo điều kiện lan tỏa rộng rãi đến mọi cơ quan của tổ chức, với hệ thống phiên dịch 6 ngôn ngữ chính thức của Liên hợp quốc, bảo đảm khả năng tiếp cận và theo dõi trọn vẹn nội dung chương trình.
Theo Thứ trưởng, kết quả nổi bật nhất của sự kiện là 72 quốc gia đã ký kết Công ước trong hai ngày (25- 26/10), trong đó 64 quốc gia ký ngay tại phiên toàn thể. Sự hưởng ứng rộng rãi này cho thấy tầm ảnh hưởng toàn cầu của Công ước, bao phủ đều các khu vực địa lý, từ 19 nước châu Á-Thái Bình Dương, 21 quốc gia châu Phi, 19 quốc gia Liên minh châu Âu đến 12 quốc gia khu vực Mỹ Latinh. Liên hợp quốc đánh giá, đây là một trong những lễ mở ký công ước lớn nhất trong vòng 10 năm qua.
Tại sự kiện, 71 lượt phát biểu của đại diện các quốc gia, tổ chức quốc tế và tập đoàn công nghệ, mang nhiều ý nghĩa cho quá trình triển khai Công ước. Các ý kiến, chia sẻ và khuyến nghị được thể hiện trong 8 hội thảo chuyên đề và 37 sự kiện bên lề do các tổ chức, doanh nghiệp và tập đoàn công nghệ quốc tế phối hợp tổ chức. Tất cả diễn ra trong bầu không khí sôi nổi, xây dựng và hợp tác.
Các Trưởng đoàn tham dự Lễ mở ký có các cuộc tiếp xúc, trao đổi quan trọng với lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Các bên đánh giá cao quan điểm, cam kết và quyết tâm của Việt Nam trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ số và an ninh mạng.
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho biết, công tác lễ tân được Liên hợp quốc và bạn bè quốc tế đánh giá cao về sự bài bản, chuyên nghiệp và trọng thị, thể hiện tinh thần mến khách của Việt Nam. Công tác an ninh được bảo đảm tuyệt đối an toàn, với sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan, được xem là hình mẫu trong tổ chức các sự kiện quốc tế tại Việt Nam.
Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, kết quả quan trọng nhất của Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng là Việt Nam đã cùng các quốc gia thành viên bảo đảm điều kiện để Công ước có thể sớm được thực thi.
Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết, theo quy định, Công ước có hiệu lực khi đạt tối thiểu 40 quốc gia phê chuẩn, vì vậy việc 72 quốc gia ký kết ngay tại Lễ mở ký là tiền đề quan trọng để Công ước sớm đi vào hiệu lực và triển khai thực tế, góp phần hình thành một cơ chế hợp tác toàn cầu chặt chẽ hơn trong phòng, chống tội phạm mạng.
Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cũng cho biết, việc tổ chức Hội nghị cấp cao và các hội thảo chuyên đề bên lề cũng mang lại nhiều kết quả thiết thực, với nhiều ý kiến đánh giá cao vai trò của hợp tác quốc tế và sự cần thiết phải đưa Công ước vào thực thi nhanh chóng trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng phức tạp, lan rộng trên phạm vi toàn cầu.
Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cũng khẳng định, việc đăng cai thành công sự kiện góp phần khẳng định vị thế quốc tế của Việt Nam, khi Hà Nội không chỉ là thành phố vì hòa bình, mà còn trở thành biểu tượng của trách nhiệm và cam kết toàn cầu. Sự kiện thể hiện chủ trương của Việt Nam trong việc không chỉ tham gia, mà còn chủ động dẫn dắt, định hình các diễn đàn đa phương, đặc biệt trong lĩnh vực quản trị số và hợp tác công nghệ.
Bên lề Lễ mở ký đã diễn ra triển lãm công nghệ, quy tụ nhiều tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế, giới thiệu những sáng kiến thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao đời sống kinh tế - xã hội. Sự kiện đã giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam năng động, sáng tạo và hội nhập, cũng như cách tiếp cận cân bằng, trách nhiệm và xây dựng của nước ta trong các vấn đề toàn cầu.
Tại họp báo, đại diện Bộ Công an, Bộ Ngoại giao đã trả lời các câu hỏi báo chí quan tâm. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc đưa Công ước Hà Nội có hiệu lực trong thực tiễn, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết, việc triển khai thực thi Công ước có nhiều vấn đề mới, nên để đưa Công ước vào thực tiễn, cần chuẩn hóa luật pháp các quốc gia, phối hợp chung tay thực hiện từ cấp cao nhất đến những người dân đang hàng ngày tham gia vào không gian mạng.
Theo Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Công ước Hà Nội là sự mong chờ của các quốc gia và Liên hợp quốc; có vai trò rất lớn trong việc hình thành khuôn khổ hợp tác mới. Việt Nam được chọn là quốc gia mở ký, là quốc gia đầu tiên ký vào Công ước cho thấy dù là nước đang phát triển nhưng Việt Nam đã thể hiện uy tín, trách nhiệm của vai trò một quốc gia trong Liên hợp quốc, là quốc gia có trách nhiệm trong đảm bảo an ninh, an toàn trên không gian mạng. Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò để hiện thực hóa Công ước vào thực tiễn, để người dân, doanh nghiệp... cùng chung tay thực hiện hiệu quả Công ước.
“Dù còn nhiều khác biệt, nhưng sự tham gia và cam kết của người đứng đầu, đại diện các quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học... thể hiện sự kết nối giữa quốc tế, các nền tảng và người dân, hướng đến đảm bảo an toàn, an ninh mạng” – Thiếu tướng Lê Xuân Minh chia sẻ./.