Công ước Hà Nội: Sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt, sâu rộng của cộng đồng quốc tế

Quang cảnh buổi họp báo quốc tế thông báo kết quả Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Chủ trì buổi họp báo có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Thiếu tướng Lê Xuân Minh; Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản; Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao Nguyễn Đăng Thắng cùng đại diện các đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế, cũng như đông đảo phóng viên trong và ngoài nước.

Phát biểu tại họp báo, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết theo thống kê, trong hai ngày diễn ra sự kiện, Lễ mở ký Công ước đã đón hơn 2.500 đại biểu đến từ 110 quốc gia, 150 tổ chức quốc tế, khu vực và tư nhân, cùng hơn 50 cơ quan nghiên cứu. Con số này vượt dự báo của Ban tổ chức, thể hiện sự quan tâm sâu rộng của cộng đồng quốc tế đối với sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Lễ mở ký nhận được sự quan tâm rất lớn từ các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước, với 400 phóng viên đến từ 180 cơ quan báo chí, giúp toàn bộ sự kiện được truyền tải tới công chúng một cách đầy đủ, toàn diện và nhanh chóng.

Sự kiện cũng được truyền hình trực tiếp trên hệ thống web TV của Liên hợp quốc, tạo điều kiện lan tỏa rộng rãi đến mọi cơ quan của tổ chức, với hệ thống phiên dịch 6 ngôn ngữ chính thức của Liên hợp quốc, bảo đảm khả năng tiếp cận và theo dõi trọn vẹn nội dung chương trình.