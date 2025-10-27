Tin tức
Công ước Hà Nội: Dấu mốc lịch sử về an ninh mạng và vai trò chủ nhà của Việt Nam
* Đánh giá cao công tác tổ chức và sáng kiến toàn cầu
Chia sẻ với phóng viên bên lề sự kiện, ông Artur Liukmanov - Giám đốc Vụ An ninh thông tin quốc tế Bộ Ngoại giao Nga kiêm Đại diện đặc biệt của Tổng thống Liên bang Nga về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh thông tin, đã bày tỏ sự hài lòng sâu sắc về sự kiện này.
Ông Artur Liukmanov nhấn mạnh "việc tổ chức trọng thể" Lễ ký kết Công ước, là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng bởi những "người bạn của Nga" - Chính phủ Việt Nam. Theo ông Nga là một trong các quốc gia đã đưa ra sáng kiến về Công ước này vào năm 2019 và ngay lập tức ủng hộ sáng kiến tổ chức lễ ký tại Hà Nội mà Việt Nam đề xuất một năm trước.
Về ý nghĩa của Công ước, ông Artur Liukmanov cho biết, mục tiêu là để các quốc gia trên thế giới có được "bộ công cụ cần thiết để chống lại tội phạm thông tin". Quá trình đàm phán kéo dài 5 năm diễn ra với không ít trở ngại, nhưng cuối cùng đã hoàn thành tốt đẹp khi tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc đều có chung nhận thức rằng cần có một Công ước như vậy. Đây là công cụ cần thiết để "kết hợp các nỗ lực" của nhiều bên nhằm "loại bỏ cái ác" trên không gian mạng.
Phái đoàn Liên bang Nga tham gia Lễ mở ký Công ước do Tổng Công tố Liên bang Nga Alexander Gutsan dẫn đầu và đã ký Công ước. Nga cũng đã đóng góp vào chương trình của buổi lễ bằng việc tổ chức một phiên thảo luận bên lề bàn tròn về các vấn đề nâng cao năng lực và hỗ trợ kỹ thuật, cùng với các cuộc diễn tập chống lại các cuộc tấn công mạng máy tính. Các chuyên gia Nga cũng đã chia sẻ "các giải pháp kỹ thuật" hiện có với Việt Nam và các phái đoàn khác.
Ông Artur Liukmanov khẳng định rằng "yếu tố con người là quan trọng nhất" trong cuộc chiến chống tội phạm mạng, và yếu tố này cũng đang đóng vai trò quan trọng thúc đẩy hợp tác Nga và Việt Nam trong cuộc chiến chống tội phạm mạng. Theo ông Liukmanov, hai nước đang "hợp tác chặt chẽ" trong việc đào tạo cán bộ an ninh thông tin, với hàng trăm học viên Việt Nam tham gia các khóa học chuyên ngành này hàng năm.
* Việt Nam đã giành được sự tôn trọng của cộng đồng quốc tế
Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, Bộ trưởng Tư pháp Nam Phi Mmamiloko T. Kubayi khẳng định, Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng có ý nghĩa "rất quan trọng" đối với cộng đồng quốc tế. Bà nhận định đây là một trong những công ước quan trọng nhất sau nhiều năm. Công ước chứa đựng nhiều điều khoản "quan trọng" nhằm "bảo vệ nền kinh tế, cơ sở hạ tầng" và những đối tượng dễ bị tổn thương.
Bộ trưởng Kubayi đặc biệt lưu ý rằng đây là một "công ước trung lập về công nghệ", tạo cơ hội cho sự hợp tác toàn cầu, cùng như giữa Nam Phi với Việt Nam trong việc "chia sẻ kỹ năng, kiến thức và kỹ thuật cần thiết".
Về vai trò chủ nhà của Việt Nam, Bộ trưởng Kubayi khẳng định việc Việt Nam được chọn làm quốc gia đăng cai Lễ mở ký Công ước là "thực sự xứng đáng". Bà chia sẻ: "Hà Nội là một thành phố hòa bình, xinh đẹp, và chúng tôi sẽ biết đến công ước này và gọi nó là Công ước Hà Nội".
Sự kiện cũng được Bộ trưởng Tư pháp Nam Phi đánh giá là "rất thành công", với việc có sự hiện diện của nhiều lãnh đạo và Bộ trưởng các nước dẫn đầu phái đoàn tham dự. Điều này không chỉ thể hiện cam kết của các quốc gia đối với Công ước, mà còn đi kèm với "sự tôn trọng mà các nước dành cho Việt Nam".
Bà Kubayi cũng nhắc lại rằng Công ước này sẽ tạo nền tảng để hai nước Nam Phi và Việt Nam trao đổi ý kiến, nhất là sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Nam Phi tới Việt Nam nhằm sớm đưa quan hệ song phương lên cấp độ "đối tác chiến lược". Nam Phi và Việt Nam có mối quan hệ mạnh mẽ, ủng hộ lẫn nhau cả trên các nền tảng đa phương như Liên hợp quốc.
Lễ Mở ký và Hội nghị Cấp cao về Công ước Liên hợp quốc chống tội phạm mạng không chỉ là thành tựu ngoại giao quan trọng sau 5 năm đàm phán căng thẳng, mà còn là minh chứng rõ ràng cho vị thế và năng lực tổ chức sự kiện quốc tế của Việt Nam, qua đó củng cố mối quan hệ hợp tác với các quốc gia như Nga và Nam Phi trong cuộc chiến toàn cầu chống tội phạm mạng./.