Công ước Hà Nội: Dấu mốc lịch sử về an ninh mạng và vai trò chủ nhà của Việt Nam

Ông Artur Liukmanov, Giám đốc Vụ An ninh thông tin quốc tế Bộ Ngoại giao Nga kiêm Đại diện đặc biệt của Tổng thống Liên bang Nga, về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh thông tin trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. Ảnh: Việt Đức - TTXVN

* Đánh giá cao công tác tổ chức và sáng kiến toàn cầu

Chia sẻ với phóng viên bên lề sự kiện, ông Artur Liukmanov - Giám đốc Vụ An ninh thông tin quốc tế Bộ Ngoại giao Nga kiêm Đại diện đặc biệt của Tổng thống Liên bang Nga về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh thông tin, đã bày tỏ sự hài lòng sâu sắc về sự kiện này.

Ông Artur Liukmanov nhấn mạnh "việc tổ chức trọng thể" Lễ ký kết Công ước, là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng bởi những "người bạn của Nga" - Chính phủ Việt Nam. Theo ông Nga là một trong các quốc gia đã đưa ra sáng kiến về Công ước này vào năm 2019 và ngay lập tức ủng hộ sáng kiến tổ chức lễ ký tại Hà Nội mà Việt Nam đề xuất một năm trước.

Về ý nghĩa của Công ước, ông Artur Liukmanov cho biết, mục tiêu là để các quốc gia trên thế giới có được "bộ công cụ cần thiết để chống lại tội phạm thông tin". Quá trình đàm phán kéo dài 5 năm diễn ra với không ít trở ngại, nhưng cuối cùng đã hoàn thành tốt đẹp khi tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc đều có chung nhận thức rằng cần có một Công ước như vậy. Đây là công cụ cần thiết để "kết hợp các nỗ lực" của nhiều bên nhằm "loại bỏ cái ác" trên không gian mạng.

Phái đoàn Liên bang Nga tham gia Lễ mở ký Công ước do Tổng Công tố Liên bang Nga Alexander Gutsan dẫn đầu và đã ký Công ước. Nga cũng đã đóng góp vào chương trình của buổi lễ bằng việc tổ chức một phiên thảo luận bên lề bàn tròn về các vấn đề nâng cao năng lực và hỗ trợ kỹ thuật, cùng với các cuộc diễn tập chống lại các cuộc tấn công mạng máy tính. Các chuyên gia Nga cũng đã chia sẻ "các giải pháp kỹ thuật" hiện có với Việt Nam và các phái đoàn khác.

Ông Artur Liukmanov khẳng định rằng "yếu tố con người là quan trọng nhất" trong cuộc chiến chống tội phạm mạng, và yếu tố này cũng đang đóng vai trò quan trọng thúc đẩy hợp tác Nga và Việt Nam trong cuộc chiến chống tội phạm mạng. Theo ông Liukmanov, hai nước đang "hợp tác chặt chẽ" trong việc đào tạo cán bộ an ninh thông tin, với hàng trăm học viên Việt Nam tham gia các khóa học chuyên ngành này hàng năm.