Công ước Hà Nội: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Hạ viện Uzbekistan

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Hạ viện Uzbekistan Nuriddin Ismoilov. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Bày tỏ vui mừng được gặp lại Chủ tịch Hạ viện Uzbekistan sau chuyến thăm chính thức rất thành công đến Uzbekistan và tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 Liên minh Nghị viện thế giới tháng 4 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chào mừng và cảm ơn đoàn đại biểu Hạ viện Uzbekistan về sự đón tiếp nồng hậu dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm; bày tỏ cảm ơn Uzbekistan đã tham dự Lễ mở ký Công ước, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Uzbekistan cùng cộng đồng quốc tế đấu tranh chống lại loại hình tội phạm mới này; khẳng định tình cảm gắn bó lâu đời, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Uzbekistan.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi lời chào và hỏi thăm đến Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev và Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Uzbekistan Tanzila Narbaeva.

Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Uzbekistan bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội; chuyển lời hỏi thăm của Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev và Chủ tịch Thượng viện Tanzila Narbaeva đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Chủ tịch Hạ viện Nuriddin Ismoilov chúc mừng Việt Nam đã tổ chức rất thành công sự kiện quốc tế quan trọng này; khẳng định việc nhiều nước cử đại diện cấp cao tham dự thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với vai trò của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu, đặc biệt là an ninh mạng. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện do Việt Nam đăng cai tổ chức, coi đây là cam kết mang ý nghĩa toàn cầu đối với sự phát triển và thịnh vượng chung của nhân loại.

Chủ tịch Hạ viện Nuriddin Ismoilov cho biết hết sức ấn tượng được chứng kiến sự phát triển năng động của Việt Nam; chúc mừng những kết quả Việt Nam đạt được thời gian qua trong công cuộc phát triển đất nước, tăng cường vị thế, uy tín trên trường quốc tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn sự giúp đỡ chí tình mà nhân dân Liên Xô, trong đó có nhân dân Uzbekistan, dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây và xây dựng, phát triển đất nước ngày nay; khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống trong khu vực Cộng đồng các quốc gia độc lập, trong đó có Uzbekistan. Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin về tình hình Việt Nam, những thành tựu Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Chủ tịch Hạ viện Uzbekistan Nuriddin Ismoilov. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN Đánh giá cao vai trò của Quốc hội Uzbekistan, đặc biệt là Viện Lập pháp, trong triển khai đường lối đối nội và đối ngoại của đất nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn hai nước tăng cường quan hệ hợp tác trong thời gian tới để cùng phát triển, đáp ứng tình hình quốc tế hiện nay. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hai nước còn nhiều dư địa và tiềm năng để thúc đẩy hợp tác; khẳng định tiếp tục giám sát, đôn đốc và ủng hộ Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương hai nước hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu như kinh tế - thương mại, dầu khí, nông nghiệp, văn hóa, du lịch, logistics, giao thông vận tải...; nâng cao vai trò của cơ chế Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hạ viện Uzbekistan Nuriddin Ismoilov nhất trí Quốc hội hai nước thúc đẩy hợp tác chặt chẽ, tăng cường vai trò giám sát triển khai các thỏa thuận đạt được và văn kiện đã ký trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Uzbekistan của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tháng 4/2025, phát huy vai trò cầu nối của các Nhóm nghị sỹ hữu nghị, các Ủy ban chuyên môn trong việc tăng cường giao lưu, hiểu biết và gắn kết, cũng như trao đổi thông tin chuyên môn giữa đại biểu Quốc hội hai nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hạ viện Uzbekistan Nuriddin Ismoilov nhất trí Quốc hội hai nước thúc đẩy hợp tác chặt chẽ, tăng cường vai trò giám sát triển khai các thỏa thuận đạt được và văn kiện đã ký trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Uzbekistan của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tháng 4/2025, phát huy vai trò cầu nối của các Nhóm nghị sỹ hữu nghị, các Ủy ban chuyên môn trong việc tăng cường giao lưu, hiểu biết và gắn kết, cũng như trao đổi thông tin chuyên môn giữa đại biểu Quốc hội hai nước.

Hai bên ghi nhận sự phối hợp tích cực, hiệu quả của nghị viện hai nước trên trường quốc tế và thống nhất Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Uzbekistan, trong đó có Hạ viện Uzbekistan sẽ đẩy mạnh hợp tác tại các diễn đàn liên nghị viện như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU)..., tăng cường cử đoàn tham dự các hoạt động nghị viện đa phương được tổ chức tại mỗi nước, góp phần làm sâu sắc và hiệu quả hơn quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Uzbekistan./.