Công ước Hà Nội: Chống tội phạm mạng cần sự chung tay của tất cả các quốc gia

Tội phạm mạng đã trở thành một vấn đề nhức nhối toàn cầu và đang phát triển nhanh hơn bao giờ hết. Ảnh: TTXVN phát

Ông Artur Liukmanov cho biết, từ khi khởi xướng Công ước Hà Nội, Liên bang Nga đã tích cực ủng hộ Việt Nam tại phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) tháng 12/2024, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam để chuẩn bị cho lễ ký. Nga và Việt Nam đã cùng tổ chức nhiều hoạt động như tập huấn phòng, chống tấn công mạng quy mô lớn, hội thảo tăng cường năng lực và hỗ trợ kỹ thuật cho cuộc đấu tranh chống tội phạm mạng. Ông khẳng định Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với vinh dự được chọn làm địa điểm tổ chức Công ước đầu tiên của LHQ về phòng, chống tội phạm mạng sau 20 năm, đồng thời Nga cũng tự hào góp phần vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực này.

Về nỗ lực của Việt Nam trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm mạng và hợp tác quốc tế, ông Liukmanov nhấn mạnh Nga và Việt Nam có chung quan điểm và đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng. Đặc biệt, hai bên có thỏa thuận liên chính phủ về bảo đảm an toàn thông tin quốc tế, đang được triển khai tích cực. Công ước Hà Nội sắp được ký kết cũng là kết quả của sự hợp tác song phương giữa Nga và Việt Nam cùng các đối tác quốc tế khác. Theo ông, định hướng chung của Nga và Việt Nam là các quốc gia thành viên LHQ cần xây dựng những thỏa thuận có tính ràng buộc pháp lý để bảo đảm an ninh và an toàn cho người dân.

Về hợp tác cụ thể giữa Việt Nam và Nga trong phòng, chống tội phạm mạng, ông Liukmanov cho biết hai bên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm và phối hợp qua nhiều kênh, bao gồm Hội đồng Bảo an LHQ, Bộ Nội vụ hai nước, các hội thảo, hội nghị và chương trình đào tạo chuyên gia an ninh thông tin. Điểm chung nổi bật của hai nước là coi trọng yếu tố con người trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh thông tin. Ngoài ra, hợp tác còn được thực hiện trong khuôn khổ đối thoại giữa Nga và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), với phiên đối thoại về an toàn thông tin diễn ra tại Sochi trong ngày 23/10, có sự tham gia của Việt Nam.

Ông cũng nhấn mạnh, dù việc xây dựng Công ước Hà Nội là bước tiến dài, nhưng vẫn tiếp tục có các nhiệm vụ mới trong lĩnh vực này. Do tội phạm mạng ngày càng tinh vi và nhanh nhạy, nên việc duy trì các cơ chế hợp tác hiệu quả, thường xuyên gặp gỡ và thảo luận là vô cùng cần thiết. Ông khẳng định đây là cuộc chiến chung của tất cả các quốc gia trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ hiện nay.

Ông Liukmanov cho biết tội phạm mạng là loại tội phạm xuyên biên giới và ẩn danh, tạo lỗ hổng để các đối tượng phạm tội trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Do vậy, sự tham gia của tất cả các quốc gia là rất quan trọng trong việc ngăn chặn loại tội phạm này. Công ước Hà Nội nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các quốc gia thành viên LHQ vì hướng tới thiết lập cơ chế hợp tác hiệu quả, đồng thời thu hút sự tham gia của các nhà sáng tạo công nghệ thông tin trong nỗ lực bảo đảm an ninh thông tin và phòng, chống tội phạm mạng. Vấn đề chủ quyền công nghệ cũng được ông nhấn mạnh, rằng dù công nghệ thuộc về quốc gia nào thì vẫn phải đảm bảo an ninh thông tin cho người dân./.