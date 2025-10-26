Công ước Hà Nội: Bộ Công an xúc tiến các hoạt động hợp tác quốc tế

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Mozambique Paulo Chachine. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

* Tại buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Mozambique Paulo Chachine, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang chào mừng ngài Bộ trưởng và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cộng hòa Mozambique sang thăm và làm việc tại Việt Nam nhân dịp tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội; nhấn mạnh chuyến công tác thể hiện rõ nét trách nhiệm, quyết tâm của Mozambique chung tay cùng cộng đồng quốc tế phòng, chống tội phạm mạng; đồng thời minh chứng cho tình hữu nghị truyền thống và hợp tác ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Mozambique - hai đối tác thân thiết, luôn tin cậy và ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề quốc tế và khu vực.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, sau khi ký kết Hiệp định về dẫn độ và Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm (khi đó là Bộ trưởng Bộ Công an) tới Cộng hòa Mozambique năm 2019, hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều khóa tập huấn nghiệp vụ như chống bạo loạn, xử lý chất nổ, giải cứu con tin, bắn tỉa, phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Để tiếp tục làm sâu sắc thêm quan hệ giữa hai nước, hai Bộ, tại buổi tiếp, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục tích cực triển khai có hiệu quả các văn kiện hợp tác đã ký kết; tăng cường trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm trong thực thi pháp luật; phối hợp điều tra, truy nã tội phạm, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, khủng bố, mua bán người và tội phạm công nghệ cao.

Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, tận dụng các cơ chế của Công ước Hà Nội để trao đổi chứng cứ điện tử, phối hợp điều tra quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật; thúc đẩy tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc và Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (INTERPOL), nhằm góp phần củng cố hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, ngài Paulo Chachine bày tỏ tin tưởng, với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống và những kết quả hợp tác tích cực trong thời gian qua, quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Mozambique sẽ ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, đặc biệt trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm mạng - lĩnh vực mang tính toàn cầu, cần sự chung tay của tất cả các quốc gia.