Công trường hạ tầng giao thông TP. Hồ Chí Minh “giữ lửa” xuyên Tết

Đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua phường Tam Long có nhiều trụ đã được gác dầm. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN

* Sức nóng trên công trường

Tại công trường dự án cầu Phước Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, không khí thi công những ngày giáp Tết khá nhộn nhịp. Hàng trăm kỹ sư, công nhân miệt mài bám trụ công trường, tăng ca, tăng kíp, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ để đưa công trình về đích. Đây là hạng mục quan trọng và là “mắt xích” cuối để khép kín toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Do đó, dù không khí Tết đã rộn ràng khắp nơi, nhưng các mũi thi công trên công trường vẫn triển khai đầy khí thế.

Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng chiều dài tuyến 57,8 km, trong đó đi qua tỉnh Tây Ninh là 2,7 km, TP. Hồ Chí Minh là 26,4 km và tỉnh Đồng Nai là 28,7 km. Hiện dự án đã thông xe được gần 30 km, gồm đoạn phía Tây (nút giao TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương đến nút giao Nguyễn Văn Tạo), đoạn phía Đông từ nút giao Phước An đến Km57+700. Đoạn còn lại chưa được thông xe do còn lại gói thầu J3-1 – cầu dây văng Phước Khánh đang được triển khai thi công.

Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), đến nay, toàn bộ các gói thầu xây lắp đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn lại 2 gói thầu đang triển khai xây dựng là gói thầu J3-1 và gói thầu xây dựng hoàn thiện nút giao Quốc lộ 51 kết nối với cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu. Giá trị sản lượng các gói thầu đã triển khai thi công đạt tương đương 96,79% giá trị xây lắp điều chỉnh của dự án.

Mục tiêu là thông xe toàn tuyến trong quý III/2026, trong đó thông giao Quốc lộ 51 trước ngày 30/4/2026. Thời gian qua, nhà thầu đã tập trung nhân lực, vật tư thiết bị đẩy nhanh thi công các hạng mục còn lại. Với gói thầu J3-1, nhà thầu đang tập trung thi công cầu chính cầu dây văng Phước Khánh, đã đúc xong đốt thứ 18/28 đốt và căng dây cáp văng thứ 9/18, đồng thời thi công các hạng mục cầu dẫn. Trong khi đó, gói thầu nút giao Quốc lộ 51 cũng được nhà thầu gấp rút triển khai.

“Nhằm đảm bảo tiến độ đề ra, các gói thầu này đều bố trí thi công xuyên Tết Nguyên đán 2026. Hiện tại, trên công trường các hạng mục thi công vẫn triển khai bình thường”, đại diện Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam cho biết.

Dự án cao tốc đang bước vào giai đoạn nước rút. Ông Hoàng Đăng Hậu, Chỉ huy phó Dự án cầu Phước Khánh (Công ty CP Xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam) cho biết, nhà thầu đang phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hoàn thành hạng mục còn lại đúng kế hoạch. Dịp Tết Nguyên đán, đơn vị huy động khoảng 100 cán bộ kỹ thuật và công nhân tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, duy trì làm việc xuyên Tết nhằm giữ vững tiến độ đã đề ra từ đầu dự án.

Bên cạnh việc bảo đảm thi công liên tục, nhà thầu cũng quan tâm chăm lo đời sống, động viên người lao động ở lại công trường đón Tết. Các chế độ, điều kiện sinh hoạt được chuẩn bị đầy đủ, tạo tinh thần phấn khởi để cán bộ, công nhân đồng hành cùng tiến độ chung của dự án.

Gắn bó với công ty đã 4 năm, anh Phú Văn Nghị (quê Bạc Liêu) cho biết" "Dù những ngày cận Tết ai cũng nôn nao mong được về sum họp cùng gia đình, nhưng trước áp lực tiến độ công trình, tôi và đồng nghiệp vẫn quyết tâm ở lại thi công xuyên Tết. Các chế độ, chính sách và khen thưởng của đơn vị luôn được bảo đảm, tạo động lực để anh em yên tâm làm việc. Xa nhà dịp Tết cũng chạnh lòng, nhưng vợ con ở quê rất thông cảm và chia sẻ. Tôi cùng anh em trên công trường cố gắng làm hết sức mình, hoàn thành nhiệm vụ để công ty bảo đảm tiến độ, sớm trở về đoàn tụ với gia đình".

Với anh Nguyễn Thành Đại (quê Vĩnh Long), việc làm xuyên Tết là một trải nghiệm đặc biệt và cũng là niềm vinh dự của bản thân khi được góp sức vào công trình trọng điểm. Dù phải sau Tết mới về thăm nhà, anh vẫn cảm thấy vui khi được góp phần đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu hoàn thành và hợp long công trình đúng kế hoạch.

Theo anh Nguyễn Thành Đại, trên công trường, các tổ đội được bố trí làm việc 3 ca, 4 kíp, duy trì thi công cả ban ngày lẫn ban đêm nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án. Anh em đặt quyết tâm cao để sớm hoàn thành công trình quan trọng này.

* Sớm đưa công trình về đích

Tại dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành, Tập đoàn Đèo Cả đang triển khai thi công dự án với tổng chiều dài hơn 21 km. Đoạn qua địa bàn TP. Hồ Chí Minh thuộc gói thầu XL01, đến nay sản lượng thi công đạt khoảng 30,5%. Gói thầu này gồm hai hạng mục chính là cầu cạn và cầu Long Thành.

Theo kế hoạch, cầu cạn dự kiến hoàn thành vào ngày 15/10/2026, tuy nhiên do mặt bằng bàn giao chậm nên tiến độ có khả năng bị ảnh hưởng. Đối với cầu Long Thành, mục tiêu hợp long cầu chính trước ngày 31/12/2026 và đưa vào khai thác đầu tháng 2/2027. Để rút ngắn khoảng thời gian bị chậm do vướng mặt bằng, trong dịp Tết Bính Ngọ, trên công trường sẽ duy trì hàng chục kỹ sư và khoảng 120 công nhân thi công nhằm bảo đảm tiến độ.

Ông Nguyễn Vũ Khoa, Chỉ huy trưởng liên danh gói thầu XL01 cho biết, trước Tết Nguyên đán, đơn vị đã hoàn thành 4 bệ trụ chính của cầu Long Thành. Trong dịp Tết, nhà thầu sẽ tập trung tháo dỡ hệ ván khuôn, khung chống bệ trụ, đồng thời chuẩn bị đầy đủ khung chống, cẩu tháp, ván khuôn và các điều kiện kỹ thuật cần thiết để ngay sau Tết triển khai thi công thân trụ chính.

Tiến độ trên công trường hiện vẫn được bảo đảm theo kế hoạch đề ra và đáp ứng kỳ vọng của chủ đầu tư. Liên danh nhà thầu đã chủ động bố trí đầy đủ nhân công, kỹ sư, công nhân kỹ thuật và lái máy, với tinh thần ăn Tết tại chỗ, sẵn sàng thi công xuyên Tết nhằm đồng hành cùng tiến độ chung của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Bên cạnh đó, khâu giải phóng mặt bằng, xử lý kỹ thuật và cung cấp bản vẽ thi công được chủ đầu tư và chính quyền địa phương phối hợp thực hiện kịp thời, bảo đảm đầy đủ điều kiện triển khai, không phát sinh vướng mắc.

Trên công trường dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành, dù ngày Tết đã cận kề nhưng các kỹ sư, công nhân cũng đang làm việc với tinh thần đầy trách nhiệm. Với họ, mỗi ca trực, mỗi hạng mục hoàn thành trong những ngày đầu năm sẽ tạo đà thuận lợi cho toàn dự án, hạn chế áp lực dồn việc về sau.

Anh Nguyễn Văn Linh (quê Bình Định) chia sẻ: “Dù đón Tết trên công trường, tôi và đồng nghiệp vẫn giữ không khí ấm áp, động viên nhau làm việc an toàn, hiệu quả. Tôi tin rằng sự nỗ lực bền bỉ của tập thể hôm nay sẽ góp phần rút ngắn thời gian thi công, sớm đưa tuyến cao tốc vào khai thác”.

Nhiều kỹ sư, công nhân đã sẵn sàng ở lại thi công xuyên Tết với khí thế, mong muốn sớm hoàn thành dự án để phục vụ người dân. Thi công xuyên Tết không chỉ là yêu cầu công việc mà còn là cơ hội thể hiện tinh thần trách nhiệm của người lao động đối với công trình trọng điểm quốc gia./.