Công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử đã bước vào giai đoạn cao điểm

Phát biểu khai mạc phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, phiên họp được tổ chức để rà soát, hoàn thiện công tác thông tin tuyên truyền, bảo đảm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.



Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và cảm ơn sự phối hợp tích cực, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong thời gian qua, đặc biệt là sự chủ động, nỗ lực của tổ giúp việc về thông tin tuyên truyền thuộc Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, đã tham mưu kịp thời, chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ hoạt động của Tiểu ban; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, cơ quan chức năng triển khai hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử.



Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá, thời gian qua, Tiểu ban đã chủ động, tích cực triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, ban hành các văn bản làm căn cứ triển khai hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền; phối hợp với các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức tuyên truyền sâu rộng qua Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử; công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; tổ chức và vận hành hiệu quả trang thông tin về bầu cử.



Đặc biệt, trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử (15/3/2026), một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, công tác thông tin tuyên truyền bầu cử bước vào giai đoạn cao điểm, yêu cầu phải được triển khai đồng bộ, bảo đảm kịp thời, chính xác, thống nhất, toàn diện, sinh động và đúng định hướng; chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh.



Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các đại biểu dự phiên họp phát huy tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận thẳng thắn, tập trung vào những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi, bảo đảm công tác thông tin tuyên truyền thực sự góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Hải Ngọc - TTXVN

Báo cáo tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, Phó Trưởng Tiểu ban cho biết, ngay sau khi Nghị quyết số 07/NQ-HĐBCQG ngày 18/7/2025 về việc thành lập Tiểu ban Thông tin tuyên truyền được ban hành, Tiểu ban đã kịp thời triển khai các hoạt động trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn được giao.



Trong đó, Tiểu ban đã ban hành 5 văn bản làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị hữu quan triển khai hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử; ban hành văn bản gửi Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tuyên truyền các ca khúc tiêu biểu đạt giải trong Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân phục vụ cuộc bầu cử.



Tiểu ban cũng đã triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Hội đồng Bầu cử quốc gia và các Tiểu ban trực thuộc bảo đảm kịp thời, chính xác, đầy đủ, toàn diện, sinh động và khách quan. Từ ngày 15/2/2026, Tiểu ban đã triển khai xây dựng báo cáo điểm báo hàng ngày về bầu cử, bảo đảm cung cấp thông tin liên tục, kịp thời trong giai đoạn cao điểm trước Ngày bầu cử.



Tiểu ban cũng đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Tập đoàn Viettel xây dựng và vận hành hiệu quả Trang thông tin bầu cử, kịp thời đăng tải các tài liệu hướng dẫn ứng cử trực tuyến; tổ chức đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ ứng viên thực hiện quy trình đăng ký trên hệ thống; hướng dẫn Ủy ban Bầu cử các địa phương khai thác, sử dụng thông tin hiệu quả.



Tại phiên họp, các đại biểu tập trung cho ý kiến về kết quả công tác triển khai thông tin tuyên truyền thời gian vừa qua; công tác tổ chức và vận hành Trung tâm báo chí bầu cử và hướng dẫn báo chí tác nghiệp trong ngày bầu cử; tuyên truyền cao điểm từ nay đến ngày bầu cử; công tác theo dõi, tổng hợp báo cáo dư luận báo chí và cử tri.



Các ý kiến đánh giá cao công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử được tiến hành bài bản, kịp thời, hiệu quả; các cơ quan báo chí đã tích cực triển khai các chuyên trang, chuyên đề về cuộc bầu cử; tin, bài, phóng sự được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Nhìn chung, hoạt động của Tiểu ban đã góp phần quan trọng vào việc tổ chức triển khai công tác thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử theo đúng quy định, tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong xã hội.

Phó Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Thị Sự phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Hải Ngọc - TTXVN



Thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Thị Sự khẳng định, Thông tấn xã Việt Nam xác định nhiệm vụ thông tin tuyên truyền về công tác bầu cử lần này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026. Thông tấn xã Việt Nam luôn chủ động bám sát kế hoạch thông tin, tuyên truyền và các định hướng chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ngay từ rất sớm, Thông tấn xã Việt Nam đã đẩy mạnh tuyến thông tin về Quốc hội và bầu cử Quốc hội trên cả kênh thông tin đối nội và đối ngoại bằng nhiều loại ngôn ngữ khác nhau.