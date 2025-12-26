Công tác dân tộc, tôn giáo củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, trong lĩnh vực tôn giáo, các hoạt động của Phật giáo Nam tông Khmer tại tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của đồng bào dân tộc Khmer. Thông qua các hoạt động Phật sự, hoằng pháp và sinh hoạt tại các chùa, đồng bào phật tử Khmer luôn phát huy tinh thần đoàn kết, “sống tốt đời, đẹp đạo”, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường đoàn kết cộng đồng và tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương. Bên cạnh đó, các Hội, Đoàn đồng bào Hoa tại tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường giao lưu, củng cố tinh thần đoàn kết và có nhiều đóng góp thiết thực trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Các vận động viên chung vui sau khi đạt thành tích cao tại giải Đua ghe Ngo xã Phước Long (tỉnh Cà Mau) năm 2025. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN



Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, ông Ngô Vũ Thăng đề nghị các cấp, ngành, đơn vị tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia hòa giải ở cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc…, góp phần xây dựng Cà Mau ngày càng phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau, năm 2025, tình hình dân tộc, tôn giáo tại Cà Mau được duy trì ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; các dân tộc luôn phát huy tinh thần tương thân tương ái, sinh sống đoàn kết thống nhất, giúp đỡ nhau cùng phát triển… Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau Lương Văn Pho trao Giấy khen đến các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước năm 2025. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN

Thời gian qua, các ngành, cấp luôn quan tâm, hỗ trợ nâng cao chất lượng đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số thông qua đầu tư, thực hiện các Chương trình, dự án, chính sách của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tạo mọi điều kiện thuận lợi để đồng bào dân tộc thiểu số vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Thu nhập bình quân đầu người tại tỉnh đến cuối năm 2025 ước đạt trên 80 triệu đồng/người/năm; 43/55 xã đạt tiêu chí nông thôn mới (3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu); 96% dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh...

Tại buổi họp mặt, đại diện các sở, ngành, cơ sở tôn giáo đã có những ý kiến chia sẻ, tham luận nêu bật về công tác dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo tại tỉnh Cà Mau thời gian qua. Các ý kiến đã góp phần khẳng định công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín ở tỉnh Cà Mau trong năm 2025 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện, đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, trở thành cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dịp này, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước năm 2025./.