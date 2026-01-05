Công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội

Bên cạnh đó, năm 2026, Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục xây dựng, triển khai các đề án, chính sách, dự án cụ thể thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thực hiện hiệu quả các chính sách chăm lo an sinh xã hội các dịp lễ, Tết truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố; thực hiện chính sách, vận động và phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Sở nắm chắc diễn biến tình hình, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…



Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật trong công tác tôn giáo, dân tộc thời gian qua; đề nghị Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Các đơn vị chức năng thực hiện tốt công tác tư vấn pháp luật, kịp thời trả lời kiến nghị, giải quyết phản ánh, đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân theo thẩm quyền, đúng pháp luật. Sở Dân tộc và Tôn giáo sớm cụ thể hóa Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cũng như với các sở, ban, ngành có liên quan trên tinh thần trách nhiệm, chặt chẽ để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác dân tộc, tôn giáo trong năm 2026.

Ổng Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Thành phố Hồ Chí Minh và bà Trương Thanh Nga, Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị . Ảnh: Xuân Khu-TTXVN



Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo, Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất có 53 dân tộc thiểu số, trong đó có 43 dân tộc thiểu số thường trú với 182.572 hộ/590.715 người dân tộc thiểu số. Bốn dân tộc có dân số đông và sinh sống tập trung thành cộng đồng, gồm dân tộc Hoa (478.273 người), Khmer (57.521 người), Chăm (10.882 người), Chơ Ro (9.334 người). Tại Thành phố Hồ Chí Minh có 13 tôn giáo; 33 tổ chức giáo hội được Nhà nước công nhận, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo với khoảng 3.000 cơ sở tôn giáo, 1.692 cơ sở tín ngưỡng



Năm 2025, công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo được triển khai đảm bảo đúng tiến độ, nội dung chương trình, kế hoạch đã đề ra; thực hiện tốt việc chăm lo cho đồng bào dân tộc nhân các dịp lễ lớn của đất nước. Chương trình công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo được quan tâm, triển khai phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương. Các hoạt động được tổ chức với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc; công tác chăm lo an sinh xã hội thực hiện tốt, tạo không khí phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc, tôn giáo.



Đồng bào dân tộc thiểu số, cơ sở tín ngưỡng và tổ chức tôn giáo trên địa bàn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động do Thành phố, địa phương phát động, tổ chức; đồng thời nâng cao nhận thức và cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo nhằm phá hoại chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.