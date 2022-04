Công tác chuẩn bị SEA Games 31 cơ bản đảm bảo đúng tiến độ đề ra

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức SEA Games 31 phát biểu. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng - Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức SEA Games 31 chủ trì, với sự tham gia của các thành viên Ban Tổ chức SEA Games 31, đại diện các Tiểu ban, lãnh các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao các địa phương đồng tổ chức...

Thời gian qua, Ban Tổ chức SEA Games 31 đã phê duyệt và chỉ đạo triển khai các phương án, kế hoạch liên quan tới công tác tổ chức Đại hội; rà soát, phân bổ kinh phí tổ chức SEA Games 31; làm việc với các bộ, ngành, địa phương để rà soát tiến độ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức Đại hội…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe Ban Tổ chức báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 trong thời gian qua và nhiệm vụ trong thời gian từ nay đến khi tổ chức Đại hội. Theo đó, thời gian qua, nhất là sau khi có phân bổ kinh phí đợt 1 cho công tác tổ chức SEA Games 31, các bộ, ngành, các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức SEA Games 31 và Ban Tổ chức các địa phương đã đẩy nhanh tiến độ triển khai những công việc cụ thể để chuẩn bị tổ chức Đại hội.

Trong bối cảnh dịch bệnh, một số công việc triển khai thuận lợi và có dấu hiệu tích cực như công tác vận động tài trợ; việc bố trí khách sạn cho các đoàn quốc tế; triển khai nhiều nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội bằng phương thức xã hội hóa… Song, bên cạnh đó, một số công việc chuẩn bị cho SEA Games 31 còn gặp một số khó khăn, vướng mắc gồm: Hoàn thiện một số hạng mục nhỏ, lắp đặt lều bạt làm phòng chức năng; lắp đặt và vận hành thử các trang, thiết bị phục vụ tổ chức tập luyện và thi đấu của Đại hội…

Hội nghị cũng nghe đại diện Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải và Đài truyền hình Việt Nam báo cáo kết quả triển khai công tác đảm bảo an ninh an toàn; công tác y tế và phòng, chống dịch; công tác giao thông và công tác truyền hình Đại hội; đồng thời, nghe đại diện thành phố Hà Nội báo cáo công tác chuẩn bị và công tác tổ chức Lễ Khai mạc, Bế mạc SEA Games 31 của thành phố; nghe đại diện các tỉnh, thành phố Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang và Phú Thọ báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 tại địa phương.

Bàn về công tác chuẩn bị SEA Games 31, ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Phó trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Tiểu ban Khai mạc - Bế mạc SEA Games 31 khẳng định: Là địa phương đăng cai chính với 18 môn thể thao và Lễ Khai mạc, Bế mạc SEA Games 31, Hà Nội xác định đây là nhiệm vụ mang tính chính trị quan trọng, cũng là cơ hội để Thủ đô Hà Nội giới thiệu về nét đẹp con người và danh lam thắng cảnh của Hà Nội tới bạn bè quốc tế trong toàn khu vực Đông Nam Á. Để chuẩn bị cho sự kiện này, Hà Nội đã dành hơn 600 tỷ đồng cho việc nâng cấp, sửa chữa, trang hoàng cơ sở vật chất tại các địa điểm thi đấu trên toàn địa bàn thủ đô. Bên cạnh đó, hơn 3.000 nhân viên, cán bộ, tình nguyện viên được huy động, phân công nhiệm vụ tham gia phục vụ SEA Games 31. Cho đến thời điểm hiện tại, mọi công tác an ninh, y tế, môi trường, khách sạn... được Hà Nội rà soát chặt chẽ, chu đáo, tất cả đã sẵn sàng cho ngày khai mạc SEA Games 31.

Tại hội nghị, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang, thành viên Ban Tổ chức đã thông tin đến Ban Tổ chức về một số nội dung thông tin, tuyên truyền SEA Games 31 của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN). Cụ thể, theo Thỏa thuận hợp tác về công tác thông tin, truyền thông SEA Games 31 do TTXVN và Tiểu ban Thông tin - Truyền thông thuộc Ban tổ chức SEA Games 31 đã ký, TTXVN đảm nhận vai trò hãng thông tấn chủ nhà trong đưa tin, ảnh về sự kiện; thực hiện nội dung thông tin tiếng Anh cho website chính thức của SEA Games 31 (seagames2021.com); thực hiện bản tin tiếng Anh hàng ngày của SEA Games 31; phối hợp với Tiểu ban Thông tin - Truyền thông SEA Games 31 tổ chức Cuộc thi ảnh báo chí SEA Games 31 và Trưng bày ảnh về các kỳ SEA Games…

TTXVN cũng tổ chức xây dựng trang thông tin chuyên biệt về SEA Games 31 (seagames.vnanet.vn) với 2 ngữ: Tiếng Việt và tiếng Anh (dự kiến khai trương vào ngày 4/5/2022, trong đó đáng chú ý là chuyên mục “Tin tức cho báo chí” cung cấp tin/ảnh thời sự về SEA Games 31 phục vụ các cơ quan báo chí trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, TTXVN cũng đã có kế hoạch tổ chức lực lượng chuyên trách thực hiện thông tin trước, trong và sau SEA Games 31; triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu biểu tượng, linh vật, khẩu hiệu, bài hát của SEA Games 31; tuyên truyền về công tác chuẩn bị tổ chức, phản không khí chào đón SEA Games 31…

Ghi nhận và đánh giá cao ý kiến đóng góp từ các thành viên tham dự hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Với tinh thần trách nhiệm cao, làm việc hiệu quả của Ban tổ chức, các Tiểu ban, các bộ, ngành và các địa phương, hiện mọi công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 cơ bản đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Ban Tổ chức đánh giá cao sự phối hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan liên quan, sự chủ động trong công việc của từng thành viên trong mỗi Tiểu ban. Mặc dù trong quá trình thực thi nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do ảnh hưởng của dịch bệnh, song với sự đoàn kết, tinh thần cống hiến vì vinh dự và niềm tự hào quốc gia, mọi nút thắt, khó khăn đã dần được tháo gỡ và xử lý kịp thời, tất cả hướng đến kỳ SEA Games 31 ấn tượng, thành công trên nhiều phương diện.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, hội nghị lần này sẽ giúp cho từng Tiểu ban, từng địa phương đăng cai hiểu rõ hơn nhiệm vụ được giao và những khó khăn đặt ra, từ đó chủ động rà soát lại toàn bộ các đầu việc liên quan đến công tác tổ chức SEA Games 31…

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị, Ban Tổ chức, các đơn vị, các địa phương cần chú trọng tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông về sự kiện. Ngoài thông tin về các sự kiện diễn ra tại SEA Games 31 trên báo chí và các phương tiện truyền thông, cần chú trọng công tác tuyên truyền trực quan tại các đường phố chính, địa điểm thi đấu tại địa phương… để tạo ấn tượng tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế, bởi SEA Games 31 cũng là cơ hội tốt để quảng bá về hình ảnh, văn hóa, đất nước con người Việt Nam đến các nước…/.