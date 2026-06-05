Công nghệ Việt Nam gây ấn tượng tại diễn đàn hàng đầu thế giới về robot và tự động hóa

Robot VR-H3 của VinRobotics tham gia cuộc diễu hành robot tại ICRA 2026. Ảnh: Vũ Hiệp - TTXVN tại Đức

Với chủ đề "Robots for All" - robot cho mọi người, ICRA 2026 được đánh giá là một trong những diễn đàn khoa học robot uy tín hàng đầu thế giới, nơi giới nghiên cứu, doanh nghiệp và các trung tâm đổi mới sáng tạo giới thiệu những kết quả mới nhất về thiết kế robot, điều khiển chuyển động, cảm biến, trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống tự động hóa thông minh. Sự kiện năm nay diễn ra trong bối cảnh robot và AI đang bước vào giai đoạn phát triển nhanh, chuyển mạnh từ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm sang ứng dụng trong sản xuất, dịch vụ, đô thị thông minh và đời sống hằng ngày.

Trong khuôn khổ hội nghị, Việt Nam có sự tham gia của hai doanh nghiệp công nghệ thuộc Tập đoàn Vingroup là công ty VinRobotics và công ty VinDynamics. Hai doanh nghiệp mang tới sự kiện các sản phẩm robot hình người do đội ngũ kỹ sư Việt Nam nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện, qua đó góp phần giới thiệu năng lực thiết kế, tích hợp công nghệ và khả năng tham gia sâu hơn của Việt Nam vào chuỗi giá trị robot toàn cầu.

Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng đã tới khu vực trưng bày của hai doanh nghiệp Việt Nam tại ICRA 2026, gặp gỡ, trao đổi và động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư của VinRobotics và VinDynamics. Đại sứ đã nghe đại diện của hai doanh nghiệp giới thiệu về quá trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm, các công nghệ lõi được tích hợp trong robot hình người cũng như định hướng ứng dụng trong sản xuất, dịch vụ và đời sống. Đại sứ đánh giá cao tinh thần sáng tạo, quyết tâm làm chủ công nghệ của các kỹ sư, đồng thời nhấn mạnh việc doanh nghiệp Việt Nam hiện diện tại một hội nghị robot hàng đầu thế giới như ICRA là tín hiệu tích cực, cho thấy Việt Nam đang từng bước tham gia sâu hơn vào những lĩnh vực công nghệ mới có giá trị gia tăng cao.

Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng tham gia màn trình diễn của hai robot VR-H3 do VinRobotics sản xuất. Ảnh: Vũ Hiệp - TTXVN tại Đức

Trong số các sản phẩm được giới thiệu, VinRobotics mang tới nền tảng robot hình người VR-H3, mẫu robot thế hệ thứ ba do doanh nghiệp phát triển. VR-H3 được định hướng phục vụ cả môi trường công nghiệp và đời sống, có khả năng vận hành trong không gian mở, di chuyển linh hoạt, tương tác với con người, vận chuyển vật thể và thực hiện một số thao tác lắp ráp. Đây được xem là một bước tiến trong nỗ lực phát triển robot hình người "Make in Vietnam", trong đó nhiều cấu phần quan trọng do đội ngũ kỹ sư Việt Nam nghiên cứu và phát triển.

Tổng Giám đốc công ty VinRobotics Ngô Quốc Hưng cho biết sự hiện diện của doanh nghiệp tại ICRA 2026 gửi đi thông điệp rằng Việt Nam đang từng bước chuyển từ vai trò gia công sang tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển công nghệ. Theo ông, kỹ sư Việt Nam hoàn toàn có thể đóng góp thực chất cho công nghệ toàn cầu nếu được đặt trong một môi trường đủ lớn, đủ mở và đủ thách thức. Ông nhấn mạnh VinRobotics lựa chọn tham gia ICRA 2026 nhằm tiếp cận trực tiếp các xu hướng đang định hình tương lai của ngành robot.

Trưởng phòng Hợp tác và Đối tác chiến lược công ty VinRobotics Phạm Quỳnh Dao cho biết robot là lĩnh vực thay đổi rất nhanh, do đó khả năng học hỏi và thích nghi liên tục có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. VinRobotics hiện tập trung vào các bài toán liên quan tới sản xuất, tự động hóa và hỗ trợ vận hành trong môi trường công nghiệp thực tế như nhà máy, kho xưởng.

Bên cạnh VinRobotics, VinDynamics giới thiệu robot hình người Dyno, sản phẩm đầu tiên của doanh nghiệp trong lĩnh vực robot phục vụ đời sống. Dyno được thiết kế như một trợ lý đa năng trong môi trường hiện đại, hướng tới các ứng dụng như hỗ trợ giám sát an ninh, hướng dẫn khách, phục vụ tại khu đô thị, trường học, khu phức hợp dịch vụ, du lịch, khách sạn và từng bước mở rộng sang các tác vụ hỗ trợ gia đình.

Ngoài robot Dyno hoàn chỉnh, VinDynamics cũng giới thiệu các cấu phần công nghệ quan trọng trong hệ sinh thái robot hình người, bao gồm hệ thống bộ chấp hành chuyên dụng, bàn tay robot có độ khéo léo được đối sánh với chuẩn quốc tế và bộ dữ liệu huấn luyện AI tối ưu cho các kịch bản ứng dụng thực tế.

Sự xuất hiện của VinRobotics và VinDynamics tại ICRA 2026 có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một hoạt động triển lãm doanh nghiệp. Trong bối cảnh lĩnh vực robot hình người đang được thúc đẩy mạnh mẽ tại nhiều trung tâm công nghệ lớn trên thế giới, việc các doanh nghiệp Việt Nam đưa sản phẩm tới một diễn đàn quốc tế hàng đầu cho thấy tham vọng tham gia sâu hơn vào cuộc đua công nghệ mới, đặc biệt trong các lĩnh vực robot, AI hiện thân và tự động hóa thông minh.

ICRA 2026 cũng phản ánh xu hướng lớn của ngành robot toàn cầu. Theo đó, robot không còn chỉ giới hạn trong nhà máy, dây chuyền sản xuất hay môi trường công nghiệp khép kín, mà đang tiến dần vào các không gian mở, có sự hiện diện thường xuyên của con người.

Điểm nhấn bên lề triển lãm là hoạt động diễu hành robot, quy tụ các mẫu robot của nhiều đơn vị tham gia ICRA 2026. Hoạt động này tạo không gian trình diễn trực quan, sinh động, giúp khách tham quan quan sát năng lực vận hành thực tế của các nền tảng robot ngay tại khu triển lãm, đồng thời cho thấy sự đa dạng của các hướng phát triển robot hiện nay.

ICRA 2026 vì vậy không chỉ là nơi giới thiệu những thành tựu mới nhất của ngành robot thế giới, mà còn là dấu mốc đáng chú ý đối với sự hiện diện của công nghệ Việt Nam trên bản đồ robot quốc tế. Sự tham gia của VinRobotics và VinDynamics, cùng sự quan tâm, đồng hành của Đại sứ quán Việt Nam tại Áo cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam đang nỗ lực tiến vào những lĩnh vực công nghệ sâu, nơi năng lực nghiên cứu, thiết kế, tích hợp và ứng dụng thực tế sẽ quyết định vị thế trong giai đoạn cạnh tranh mới của nền kinh tế số toàn cầu./.