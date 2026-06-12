Công nghệ UAV mở hướng phát triển kinh tế tầm thấp tại Đà Nẵng



Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng Lê Thị Thục phát biểu tại Hội thảo “Công nghệ UAV - Thúc đẩy phát triển kinh tế tầm thấp tại thành phố Đà Nẵng”. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN Chương trình nhằm giới thiệu đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp những công nghệ mới, tiên tiến, các giải pháp ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) cùng các mô hình chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế tầm thấp. Phát biểu tại Hội thảo, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng Lê Thị Thục cho biết, Đà Nẵng có khát vọng phát triển mạnh mẽ dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, kinh tế tầm thấp không chỉ là một xu hướng công nghệ mà còn là một cơ hội chiến lược để hình thành các ngành kinh tế mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực phát triển bền vững cho thành phố trong giai đoạn tới. Kinh tế tầm thấp được hiểu là các hoạt động kinh tế khai thác không gian trên không ở độ cao thấp bằng các phương tiện bay hiện đại, trong đó UAV đóng vai trò nòng cốt. Đây là lĩnh vực được nhiều quốc gia xem là động lực tăng trưởng mới, có khả năng tạo ra các mô hình kinh doanh đột phá trong logistics, nông nghiệp thông minh, quản lý đô thị, giám sát hạ tầng, cứu hộ cứu nạn, du lịch, dịch vụ công và nhiều lĩnh vực khác.

Không gian trưng bày thiết bị bay không người lái tại Hội thảo “Công nghệ UAV - Thúc đẩy phát triển kinh tế tầm thấp tại thành phố Đà Nẵng”. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, công nghệ UAV ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Trên thế giới, kinh tế tầm thấp được đánh giá là một động lực tăng trưởng mới, dựa trên việc khai thác không gian hoạt động ở độ cao thấp bằng các phương tiện bay không người lái và công nghệ hàng không tiên tiến.

Với định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng vị trí địa lý thuận lợi, Đà Nẵng được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển các ứng dụng UAV phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế tầm thấp trong tương lai.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe và trao đổi về 5 chuyên đề trọng tâm, gồm: Dự thảo Chương trình phát triển công nghệ chiến lược và công nghiệp công nghệ số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045; tiềm năng phát triển và định hướng hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực kinh tế tầm thấp tại Đà Nẵng; giải pháp UAV phục vụ giám sát hạ tầng, quản lý đô thị và cứu hộ cứu nạn; cơ hội để Đà Nẵng trở thành trung tâm UAV và logistics thông minh của khu vực miền Trung; ứng dụng UAV trong giám sát, quản lý an toàn bay dù lượn, dù kéo và các hoạt động thể thao giải trí trên biển hướng tới mô hình kinh tế tầm thấp bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia, doanh nghiệp và cơ quan quản lý tập trung thảo luận về cơ hội hợp tác, chuyển giao công nghệ, những khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai ứng dụng UAV, đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tầm thấp tại Đà Nẵng trong thời gian tới.

Thông qua hội thảo, hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ tiếp tục được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức về tiềm năng của công nghệ UAV, tạo động lực cho quá trình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước khẳng định vị thế của Đà Nẵng là trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực miền Trung./.