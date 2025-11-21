Cộng hòa Séc hỗ trợ 3,5 tỷ đồng giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Thị Thu Thảo tiếp nhận phần hỗ trợ nhân đạo từ Chính phủ và nhân dân Cộng hòa Séc thông qua Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil và Đoàn đại biểu.

Theo Chủ tịch Đỗ Thị Thu Thảo, trong thời gian gần đây, bão lũ liên tiếp gây thiệt hại nặng nề tại miền Trung Việt Nam. Trung ương Hội đã kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp, điều động các đội ứng phó thảm họa, triển khai cứu trợ nhu yếu phẩm và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất kịp thời cho đồng bào miền Trung mà còn là biểu tượng sâu sắc của sự đoàn kết, tình hữu nghị và tinh thần nhân đạo quốc tế giữa nhân dân hai nước. Hội cam kết phân bổ nguồn hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng và kịp thời, góp phần giúp người dân vùng lũ phục hồi sinh kế.

Hội Chữ thập đỏ đặc biệt mong muốn Thượng viện Cộng hòa Séc tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Séc tăng cường hợp tác, tiến tới thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa hai Hội. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để hai bên: tổ chức các đoàn thăm, trao đổi học tập kinh nghiệm; chia sẻ mô hình hiệu quả về ứng phó thảm họa, chăm sóc sức khỏe, hiến máu và phát triển tình nguyện viên; phối hợp triển khai các chương trình nhân đạo song phương và hỗ trợ lẫn nhau trong các sáng kiến chung của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh.