Cộng đồng Việt Nam kỷ niệm 45 năm hợp tác lao động Việt Nam - Đức

Nguyên cán bộ các đội lao động, phiên dịch thời CHDC Đức cùng các cán bộ người Đức trong đoàn công tác của Chính phủ Đức đến Việt Nam để đàm phán và ký kết Nghị định thư bổ sung cho Hiệp định lao động Đức-Việt vào tháng 5/1990 tham dự buổi lễ. Ảnh: Phương Hoa - PV TTXVN tại Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, hợp tác lao động không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương mà còn là hành trình dài đáng tự hào của hàng chục nghìn lao động Việt Nam, đã vượt qua nhiều khó khăn nơi đất khách quê người để xây dựng nên một cộng đồng người Việt ngày càng trưởng thành và gắn kết, có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội Đức.

Trong phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch CLB nhấn mạnh: “Nhìn lại những gì cộng đồng người Việt tại Đức đã đạt được, chúng ta cảm thấy tự hào vì những cán bộ đội và phiên dịch trước đây đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển, hội nhập của cộng đồng người Việt tại Đức. Các anh chị em nguyên là cán bộ các đội lao động và phiên dịch vẫn là nhân tố tích cực trong các hoạt động của cộng đồng”.

Sau khi nước Đức thống nhất, những thách thức về việc làm, nơi ở, khó khăn trong hội nhập càng trở nên gay gắt đối với những lao động hợp đồng Việt Nam. Nhưng cũng chính trong giai đoạn đó, nhiều người bạn Đức đã hết lòng, kề vai sát cánh giúp đỡ, cùng đấu tranh cho quyền lợi của cộng đồng người Việt tại Đức. Họ là những nhân chứng lịch sử, những người bạn thuỷ chung của cộng đồng người Việt. Bà Almuth Berger, nguyên Quốc vụ khanh Bộ Lao động, phụ trách về di cư, người tị nạn và hội nhập của Chính phủ Đức vào năm 1990 là một người như vậy. Bà đã đấu tranh để đảm bảo rằng lợi ích của cộng đồng người nhập cư ở khu vực Đông Đức trước đây không bị bỏ qua trong nỗ lực thống nhất đất nước. Bà Berger nhận định cộng đồng Việt Nam tại Đức đã đóng góp to lớn vào sự phát triển đa dạng của nước Đức và bà rất kính trọng những kết quả mà cộng đồng người Việt đã và đang đạt được.