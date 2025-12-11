Cộng đồng quốc tế sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu

Sự kiện có sự tham gia của Đại sứ Pháp Olivier Brochet, Đại sứ Brazil Marco Farani, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) Julien Guerrier, Điều phối viên Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis (phát biểu qua video) và ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Phát biểu tại họp báo, Đại sứ Pháp Olivier Brochet nhấn mạnh việc cộng đồng quốc tế thông qua Thỏa thuận Paris 10 năm trước là một trong những văn kiện quan trọng nhất của thế kỷ 21, đặt mục tiêu hạn chế tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 2 độ C, đồng thời tiếp tục nỗ lực hạn chế mức tăng không quá 1,5 độ C.

Sau một thập kỷ, Thỏa thuận Paris đang phát huy hiệu quả khi xu hướng nóng lên toàn cầu đã giảm từ 4 độ C vào năm 2015 xuống còn 2,3 độ C đến 2,5 độ C sau COP30, mặc dù con số này vẫn cao hơn mục tiêu 2 độ C.

Đại sứ cũng chỉ ra rằng quá trình chuyển đổi sinh thái đang tăng tốc, với các khoản đầu tư ngày càng hướng đến các giải pháp carbon thấp, cụ thể là 2.000 tỷ đô la Mỹ đã được đầu tư vào năng lượng khử carbon trên toàn thế giới trong năm nay, gấp đôi so với nhiên liệu hóa thạch.

Đại sứ Brochet khẳng định Thỏa thuận Paris đang hoạt động hiệu quả nhờ vào cam kết của các quốc gia và là minh chứng tuyệt vời cho những gì chủ nghĩa đa phương và hệ thống Liên hợp quốc có thể đạt được.

Trong thông điệp video gửi đến họp báo, Điều phối viên Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis nhắc lại rằng 10 năm trước tại Paris, nhân loại đã ký một "hợp đồng bảo hiểm" cho sự sống còn và “hôm nay, tại Hà Nội, chúng ta phải tự hỏi liệu chúng ta có đang trả "phí bảo hiểm" đó hay không?” Bà Tamesis nhấn mạnh Thỏa thuận Paris không chỉ là hoạt động ngoại giao mà còn là “bản thiết kế” cho Việt Nam về an ninh, sức khỏe và khả năng chống chịu.

Điều phối viên Liên hợp quốc cảnh báo: khoa học đã chứng minh rõ ràng, chúng ta đang tiến rất gần đến việc vượt ngưỡng 1,5 độ C, việc giữ mức tăng dưới 1,5 độ C phải luôn là "lằn ranh giới đỏ" của nhân loại, đồng thời chỉ rõ tại Việt Nam, biến đổi khí hậu không phải là điều xa vời mà gây tác động mỗi ngày, với bão lớn ở ven biển và sóng nhiệt ở đồng bằng.

Bà Tamesis khẳng định hành động khí hậu chính là phát triển, không phải là lựa chọn sai lầm giữa tăng trưởng và hành động khí hậu. Về lộ trình hành động của Việt Nam, bà Tamesis cho biết đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC 3.0) cho giai đoạn 2026- 2035 (NDC 3.0) là lộ trình cần bao trùm mọi lĩnh vực với những hướng đi đáng tin cậy để giảm thiểu nhiên liệu hóa thạch. Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng danh mục dự án hấp thụ nguồn vốn từ Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) và các nguồn tài chính toàn cầu, bao gồm Quỹ Khí hậu Xanh và Quỹ Tổn thất và Thiệt hại.

Nhân dịp này, Đại sứ Brazil Marco Farani đã giới thiệu về COP30 diễn ra tại Belém, ở trung tâm rừng Amazon, một trong những COP lớn nhất trong lịch sử với gần 60.000 đại biểu, bao gồm 2.500 đại diện người dân bản địa.

Đại sứ Farani nêu bật việc tổ chức COP30 tại Amazon mang lại cơ hội ra mắt Quỹ Rừng Nhiệt đới Vĩnh viễn (TFFF), một mô hình tài chính sáng tạo do Brazil dẫn đầu, nhằm bồi thường cho các quốc gia bảo tồn rừng nhiệt đới – hệ sinh thái ổn định khí hậu và lưu giữ carbon. Cơ chế này dành 20% ngân sách cho người dân bản địa. Hiện nay, các quốc gia đầu tư như Na Uy, Brazil, Pháp và EU cam kết đóng góp tổng cộng 6,6 tỷ đô la Mỹ. Một kết quả quan trọng khác tại COP30 là việc ra mắt Sáng kiến Toàn cầu về tính toàn vẹn Thông tin về Biến đổi Khí hậu nhằm giải quyết vấn nạn tin giả và thông tin sai lệch về khí hậu.

Đại sứ Farani cũng cho biết, Brazil đã đề xuất "lộ trình" cho việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch tại COP30, một bước đi quyết định đầu tiên hướng tới cam kết toàn cầu về chuyển đổi năng lượng.

Về hợp tác với Việt Nam, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Julien Guerrier tự hào rằng EU là đối tác tích cực và hướng về giải pháp của Việt Nam, đồng thời là nhà cung cấp tài chính khí hậu lớn nhất thế giới, với đóng góp 31,7 tỷ Euro (EUR) tài chính công trong năm 2024 để hỗ trợ hành động khí hậu tại các nước đang phát triển.

Ông Guerrier nhấn mạnh EU vinh dự đồng dẫn dắt JETP, một liên minh thay đổi cuộc chơi nhằm huy động nguồn lực quy mô lớn để giúp Việt Nam thành công trong chuyển đổi năng lượng, đạt được an ninh năng lượng. Đặc biệt, Phó Thủ tướng Việt Nam đã ký với các Tổ chức Tài chính Phát triển châu Âu gói hỗ trợ mới trị giá 430 triệu EUR dành cho JETP tại Diễn đàn Cửa ngõ toàn cầu ở Brussels (Bỉ), cụ thể cho dự án thủy điện tích năng tại Bắc Ái, mà theo Đại sứ sẽ hoạt động như một "khối pin khổng lồ", cho phép Việt Nam tích hợp nhiều nguồn cung cấp điện mặt trời và điện gió hơn.

Đại sứ Pháp Olivier Brochet phát biểu tại họp báo. Ảnh: Việt Đức - TTXVN

Phát biểu kết thúc họp báo, Đại sứ Pháp Olivier Brochet kêu gọi tất cả các bên phải tiếp tục nỗ lực để duy trì mục tiêu "giữ nhiệt độ tăng dưới 2 độ C", và ở cấp quốc tế, cần tiếp tục các chương trình hợp tác như JETP. Đại sứ Brochet cũng khẳng định rằng mối quan hệ đối tác bền chặt giữa Pháp và Brazil, được xây dựng trên tình hữu nghị và các giá trị chung, là quyết định không chỉ đối với hai quốc gia mà còn vì tương lai của toàn thế giới. Đại sứ Brazil Farani cũng gửi lời cảm ơn đến từng quốc gia đã thực hiện trách nhiệm chung trong việc bảo vệ hành tinh.

Đại sứ Brazil Marco Farani giới thiệu về COP30 diễn ra tại Belém. Ảnh: Việt Đức - TTXVN

*Bên lề họp báo, Đại sứ quán Pháp đã giới thiệu bộ ảnh trưng bày kỷ niệm 10 năm Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và sự hỗ trợ của Pháp dành cho Việt Nam trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu./.