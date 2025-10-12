Cộng đồng người Việt tại Nga gìn giữ giá trị Phật pháp, hướng về quê hương

Bà con Phật tử tại Liên bang Nga tại Đại Pháp hội cầu nguyện quốc thái dân an. Ảnh: Tâm Hằng - phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, đây là lần thứ hai tại Trung tâm Hà Nội-Moskva, nơi có địa chỉ Phật giáo Niệm Phật Đường chung của cộng đồng, bà con Phật tử Việt Nam và Nga tại LB Nga được dự lễ trọng, cùng cầu nguyện, cùng lắng nghe triết giảng Phật giáo về cuộc sống hướng thiện.

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa nổi tiếng với thông điệp "Sống để yêu thương". Những đạo lý Ngài chia sẻ với bà con hướng tới đạo đức chân, thiện, mỹ, những giá trị phù hợp với truyền thống văn hóa, đạo đức, lối sống hướng thiện và sẻ chia của con người Việt Nam đã lan toả thành hành động, đặc biệt là trong những ngày này khi cộng đồng đang hướng về quê hương, chung tay đóng góp giúp đỡ đồng bào đang chịu thiệt hại vô cùng to lớn do thiên tai.

Chị Thanh, một thành viên tích cực của cộng đồng, chia sẻ rằng những buổi sinh hoạt tôn giáo như thế này là dịp quý giá đối với bà con. Dù là người theo đạo Phật hay không theo đạo, tất cả đều được kết nối bởi những lời răn dạy hướng thiện. Từ giáo lý Phật pháp, mỗi người được khơi dậy tinh thần sống an lành, hành thiện và giữ tâm an để sống "tốt đời, đẹp đạo". Đặc biệt, tinh thần ấy còn thể hiện rõ qua việc mọi người tích cực hưởng ứng lời kêu gọi chung tay vì quê hương, đúng như lời dạy sẻ chia của Phật giáo.

Sống xa xứ ở nơi Phật giáo không phải là tôn giáo chính, điều kiện để bà con kiều bào sinh hoạt tập trung theo Phật pháp còn nhiều hạn chế. Tuy vậy, hầu hết ở các thành phố có cộng đồng người Việt đông đảo, bà con đều duy trì được một địa điểm sinh hoạt tôn giáo chung - nơi mọi người có thể thắp hương lễ Phật vào ngày rằm, mùng một, các dịp lễ quan trọng, tìm chút tĩnh lặng giữa cuộc sống mưu sinh, và cùng chiêm nghiệm những lời răn dạy của đạo Phật - vốn cũng là những giá trị đạo đức gắn bó mật thiết với văn hoá truyền thống Việt Nam.

Anh Long, Phật tử tại Moskva, cho biết tinh thần sẻ chia - một trong những điều răn dạy sâu sắc của đạo Phật, trở nên thấm thía hơn bao giờ hết trong những ngày này. Mỗi người con xa xứ đều đang một lòng hướng về quê hương, về đồng bào đang chịu thiệt hại do bão lũ, và tích cực hưởng ứng những lời kêu gọi chung tay giảm nhẹ tổn thất.

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cũng trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN về điều gì chung trong tất cả các trường phái Phật giáo trên thế giới. Theo Ngài, đó là Trí tuệ và Nhận thức, như hai cánh của một con chim trong các chuyến bay vượt trùng khơi, bão tố, hay chỉ đơn giản là chuyến bay tới bất kỳ ai đang cần sự hỗ trợ, động viên.

Trong chuyến thăm Nga, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cũng đến thăm và được Đại sứ Đặng Minh Khôi đón tiếp tại Đại sứ quán. Hai bên chia sẻ về vai trò của tôn giáo trong việc gắn kết cộng đồng, lan toả thông điệp hoà bình, khuyến khích lối sống thiện lành và ý thức bảo vệ môi trường vì tương lai chung của nhân loại./.