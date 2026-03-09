Cộng đồng người Việt tại Bỉ tôn vinh phái đẹp trong không khí Xuân rộn ràng

Một số sản vật Việt Nam do nhóm nhóm Friends for Vietnamese Kids bán gây quỹ ủng hộ trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Ảnh: Hương Giang - PV TTXVN tại Bỉ

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, sự kiện diễn ra tại Trung tâm văn hóa quận Woluwe Saint-Pierre ở thủ đô Brussels – điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ. Không gian nơi đây dường như được khoác lên màu sắc của một phiên chợ Tết quê nhà. Những gian hàng ẩm thực Việt, quầy báo Xuân, góc viết thư pháp,… tạo nên bức tranh văn hóa Việt Nam sống động giữa lòng châu Âu.

Ở góc báo Xuân, những tờ báo Tết được Kênh Việt Happiness Station cẩn thận gửi gắm, nhờ bạn bè và người thân mang trực tiếp từ Việt Nam sang Bỉ. Những ấn phẩm Xuân từ quê nhà mang lại niềm vui cho nhiều kiều bào, như thể khoảng cách xa xôi bỗng chốc được thu hẹp lại.

Không khí càng trở nên nhộn nhịp tại gian hàng của nhóm “Những người bạn vì trẻ em Việt Nam” (Friends for Vietnamese Kids). Những túi cà phê Việt, nụ vối khô, cùng màu xanh mướt của những quả su su được trồng ngay trong vườn nhà các gia đình Việt tại Bỉ tạo nên một góc Việt Nam sinh động giữa lòng Brussels. Những sản vật giản dị ấy được các chị em Việt kiều mang đến bán gây quỹ, góp phần hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia và gắn kết cộng đồng.

Một điểm nhấn thú vị của chương trình là bàn viết thư pháp với sự tham gia của “ông đồ Tây” Jean Sébastien Trường Giang – một người Pháp say mê văn hóa Việt Nam. Trong tà áo dài truyền thống, anh viết tặng bà con những chữ thư pháp mang ý nghĩa tốt đẹp đầu năm.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, Jean Sébastien Trường Giang cho biết anh luôn cảm thấy vinh dự khi được tham gia các sự kiện của cộng đồng người Việt tại Bỉ. Theo anh, việc giới thiệu nghệ thuật thư pháp là cách để góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam tới bạn bè quốc tế cũng như giúp cộng đồng người Việt xa quê có thêm cơ hội kết nối với cội nguồn văn hóa dân tộc.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UGVB Huỳnh Công Mỹ cho biết dù năm 2025 chứng kiến nhiều biến động trên thế giới, nhưng cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ vẫn duy trì sự ổn định và gắn kết. Tổng hội luôn nỗ lực kết nối bà con, củng cố tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống tương thân tương ái và tích cực hỗ trợ đồng bào trong nước khi gặp thiên tai, khó khăn, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt tại Bỉ ngày càng vững mạnh.

Trong không khí ấm áp của ngày Xuân và Ngày Quốc tế Phụ nữ, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Đại công quốc Luxembourg – Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU), Nguyễn Văn Thảo, đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới cộng đồng người Việt, đặc biệt là các chị em phụ nữ.

Đại sứ bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam trong gia đình và xã hội. Theo Đại sứ, từ bao đời nay, phụ nữ Việt Nam luôn mang trong mình những phẩm chất tốt đẹp như trung hậu, đảm đang, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. Trong xã hội hiện đại, phụ nữ Việt Nam không chỉ là người giữ tổ ấm gia đình vững chắc mà còn khẳng định năng lực, trí tuệ và bản lĩnh của mình trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, từ kinh tế, khoa học đến văn hóa – nghệ thuật, không hề thua kém nam giới. Dù ở trong nước hay nơi đất khách, phụ nữ Việt Nam vẫn luôn là những người giữ lửa cho mái ấm, vun đắp những gia đình hạnh phúc và truyền lại cho các thế hệ sau tình yêu quê hương, tiếng Việt cùng bản sắc văn hóa dân tộc.



Nhân dịp này, Đại sứ cũng điểm lại những dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam với Vương quốc Bỉ và Liên minh châu Âu (EU). Đặc biệt, EU vừa nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên Đối tác chiến lược toàn diện sau chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 1 vừa qua của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. Việt Nam hiện là quốc gia châu Á duy nhất được EU nâng tầm quan hệ lên mức cao nhất – một kết quả có sự đóng góp tích cực của cộng đồng kiều bào trên toàn thế giới, trong đó có hơn 13.000 người Việt đang sinh sống tại Bỉ. Đại sứ bày tỏ mong muốn Tổng hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy hợp tác và quảng bá văn hóa Việt Nam tại châu Âu.



Sau phần nghi lễ, khán giả được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc “Dáng Xuân” do các ca sĩ người Việt tại châu Âu biểu diễn. Những giai điệu quê hương vang lên giữa lòng Brussels khiến nhiều người xúc động, hồi tưởng về các hình ảnh quê nhà nơi đất Việt thân thương.



Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn áo dài mang tên “3 miền chung một dáng hoa”, do Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Vương quốc Bỉ phối hợp với Hội phụ nữ UGVB thực hiện.

Trên sân khấu, khán giả được dẫn dắt qua 3 miền đất nước bằng ngôn ngữ của trang phục truyền thống. Hình ảnh những phụ nữ Kinh Bắc duyên dáng trong tà áo tứ thân và nón quai thao gợi nhớ những làn điệu quan họ Bắc Ninh – di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh. Tiếp đó là vẻ đẹp trang trọng của áo dài Nhật Bình – trang phục cung đình từng dành cho các bậc hậu phi triều Nguyễn, đại diện cho dải đất miền Trung giàu truyền thống. Khép lại phần trình diễn là hình ảnh người phụ nữ Nam Bộ duyên dáng trong chiếc áo bà ba, kết hợp với khăn rằn và nón lá giản dị mà đậm đà bản sắc.



Không chỉ là màn trình diễn nghệ thuật, “3 miền chung một dáng hoa” còn gửi gắm thông điệp về sự gắn kết của dân tộc Việt Nam. Dù đến từ những vùng miền khác nhau trên dải đất hình chữ “S”, người Việt vẫn chung một cội nguồn, cùng mang trong mình dòng máu Lạc Hồng.

Hình ảnh người phụ nữ 3 miền được ví như những đóa sen thanh cao – quốc hoa của Việt Nam. Dù ở bất cứ nơi đâu, kể cả nơi phương trời xa xôi, người phụ nữ Việt Nam vẫn giữ trọn nét thanh khiết, bản lĩnh và tâm hồn đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần gắn kết cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới.



Đại nhạc hội “Dáng Xuân” khép lại trong không khí ấm áp và đầy xúc động, trở thành dịp để cộng đồng người Việt tại Bỉ gặp gỡ, sẻ chia và cùng nhau gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương./.