Cộng đồng người Bắc Ninh tại Hàn Quốc hướng về công cuộc đổi mới đất nước

Đại diện Đại sứ quán và Ban Tổ chức trao quà lưu niệm cho các nhà tài trợ. Ảnh: Đức Thắng P/v TTXVN tại Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Tham tán Nguyễn Đình Dũng đưa ra đề nghị trên tại buổi lễ sáp nhập, đổi tên và tổng kết hoạt động năm 2025 của Hội đồng hương Bắc Giang và Bắc Ninh tại Hàn Quốc, được tổ chức tại thành phố Cheonan của tỉnh Nam Chungcheon. Việc hợp nhất này sẽ góp phần tăng cường nguồn lực cộng đồng để hướng về quê hương đất nước. Tham dự sự kiện có đại diện các cơ quan Việt Nam tại Hàn Quốc, đại diện các hội đoàn người Việt Nam tại Hàn Quốc, đại diện tỉnh Bắc Ninh (tham dự trực tuyến) và đông đảo bà con người Việt.

Tại buổi lễ, Tham tán Nguyễn Đình Dũng khẳng định việc hợp nhất hai Hội đồng hương là bước đi có ý nghĩa trong việc củng cố tổ chức cộng đồng, phù hợp với chủ trương sắp xếp địa giới hành chính của Đảng và Nhà nước.

Các đại biểu và đại diện bà con đồng hương Bắc Ninh mới phấn khởi có mặt tại buổi lễ. Ảnh: Đức Thắng P/v TTXVN tại Hàn Quốc

Trong lời chúc mừng, đại diện tỉnh Bắc Ninh, ông Lê Hữu Nam – Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh - và ông Nguyễn Đức Trọng – Chủ tịch Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Ninh - đã gửi lời chúc mừng và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng người Bắc Ninh đang sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc, đồng thời bày tỏ mong muốn Hội sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động thiết thực hướng về quê hương và tăng cường kết nối với chính quyền tỉnh nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế – văn hóa – xã hội.

Phấn khởi trước việc kiện toàn Hội đồng hương tỉnh Bắc Ninh tại Hàn Quốc, ông Đào Tuấn Hùng - Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Hàn Quốc - nhấn mạnh sự kiện hợp nhất thể hiện tinh thần đồng lòng, xây dựng tổ chức cộng đồng thống nhất và góp phần củng cố sức mạnh người Việt ở sở tại. Ông cho biết Tổng hội sẵn sàng phối hợp cùng Hội đồng hương Bắc Ninh triển khai các hoạt động hỗ trợ hội viên, phát triển phong trào cộng đồng và hướng về Tổ quốc.

Theo đánh giá của Ban liên lạc Hội đồng hương Bắc Ninh, trong năm qua, hoạt động đối ngoại – cộng đồng của hội tiếp tục được duy trì và mở rộng, thể hiện qua việc tham gia các chương trình Xuân Quê Hương, lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức, góp phần quảng bá hình ảnh người Việt đoàn kết, hội nhập tích cực ở sở tại. Bên cạnh các hoạt động giao lưu – kết nối, Hội duy trì sinh hoạt nội bộ, tổ chức họp mặt đầu năm 2025, thăm hỏi các trường hợp khó khăn và gia đình có người qua đời trong cộng đồng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội của kiều bào.

Năm 2025 cũng ghi nhận dấu ấn trong công tác thiện nguyện với việc thành lập Câu lạc bộ Tình nguyện viên, phối hợp với Trung tâm văn hóa triển khai hoạt động vệ sinh môi trường, làm sạch chợ truyền thống và phát động quyên góp 18 triệu VNĐ hỗ trợ đồng bào trong nước khắc phục thiệt hại thiên tai.

Trong lĩnh vực phong trào – thể thao, các đội bóng Bắc Giang FC và Bắc Ninh FC tham gia Giải Đồng hương Cup 2025 do Hiệp hội Bóng đá người Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố hợp nhất hai đội bóng thành một đội nhằm củng cố phong trào thể thao cộng đồng.

Lễ sáp nhập, đổi tên và tổng kết hoạt động Hội đồng hương Bắc Ninh tại Hàn Quốc năm 2025 khép lại trong không khí trang trọng, thể hiện quyết tâm gắn kết, đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc./.