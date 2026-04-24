Cộng đồng chung tay hành động vì biển xanh Đà Nẵng
Chương trình thu hút hơn 600 người đến từ các đơn vị môi trường, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp du lịch, sinh viên đại học cùng đông đảo người dân và du khách tham gia. Ngay sau lễ khai mạc, các lực lượng đã đồng loạt ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác thải tại khu vực bãi biển.
Tiến sĩ Ngô Thị Hoàng Vân, giảng viên Khoa Sinh – Nông nghiệp – Môi trường, Trường Đại học Sư phạm đã chia sẻ các thông tin về thực trạng rác thải nhựa đại dương, tác động tiêu cực đến hệ sinh thái biển và sức khỏe con người. Bà cũng đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa dùng một lần, tăng cường tái chế và nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường biển.
Bạn Nguyễn Minh An, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng cho biết, việc trực tiếp tham gia nhặt rác, phân loại và đổi rác lấy sản phẩm thân thiện với môi trường giúp bản thân nhận thức rõ hơn về trách nhiệm bảo vệ môi trường. Những hành động nhỏ như không xả rác, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần hay tham gia các hoạt động cộng đồng nếu được duy trì thường xuyên sẽ tạo ra thay đổi lớn, góp phần giữ gìn môi trường biển xanh, sạch, đẹp.
Thông qua các hoạt động trong Ngày hội môi trường biển với chủ đề “Giữ xanh biển Đà Nẵng”, Ban Tổ chức kỳ vọng góp phần xây dựng hình ảnh biển Đà Nẵng xanh – sạch – đẹp, an toàn, thân thiện, hướng tới phát triển du lịch bền vững./.