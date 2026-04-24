Cộng đồng chung tay hành động vì biển xanh Đà Nẵng

Chương trình thu hút hơn 600 người đến từ các đơn vị môi trường, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp du lịch, sinh viên đại học cùng đông đảo người dân và du khách tham gia. Ngay sau lễ khai mạc, các lực lượng đã đồng loạt ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác thải tại khu vực bãi biển.

Phó trưởng ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng Trần Đại Nghĩa cho biết, chương trình nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và du khách về việc nói không với rác thải nhựa, chung tay bảo vệ môi trường và hệ sinh thái tại các bãi biển du lịch ở thành phố.

Ngày hội mang thông điệp mỗi người dân, du khách là một “đại sứ môi trường”, góp phần lan tỏa hành động thiết thực vì môi trường, khuyến khích cộng đồng thay đổi thói quen, hạn chế sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần, ưu tiên sản phẩm thân thiện với môi trường khi tham quan, vui chơi tại bãi biển Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như biểu diễn văn nghệ; thuyết minh chuyên đề “Biển đang lên tiếng – Bạn có đang lắng nghe?”; mô hình “Đổi rác lấy quà” nhằm khuyến khích tái chế, tái sử dụng; trưng bày tranh nghệ thuật về chủ đề môi trường biển, ra quân tổng dọn vệ sinh khu vực bãi cát từ cống Tôn Thất Đạm đến Âu thuyền Thanh Khê.