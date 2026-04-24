Cộng đồng chung tay hành động vì biển xanh Đà Nẵng

Ngày 24/4, tại Quảng trường Hà Khê, thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức Ngày hội môi trường biển với chủ đề “Giữ xanh biển Đà Nẵng”.

Chương trình thu hút hơn 600 người đến từ các đơn vị môi trường, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp du lịch, sinh viên đại học cùng đông đảo người dân và du khách tham gia. Ngay sau lễ khai mạc, các lực lượng đã đồng loạt ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác thải tại khu vực bãi biển.

  Tuổi trẻ Đà Nẵng ra quân dọn vệ sinh môi trường biển tại Ngày hội. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN  
Phó trưởng ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng Trần Đại Nghĩa cho biết, chương trình nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và du khách về việc nói không với rác thải nhựa, chung tay bảo vệ môi trường và hệ sinh thái tại các bãi biển du lịch ở thành phố.
 
Ngày hội mang thông điệp mỗi người dân, du khách là một “đại sứ môi trường”, góp phần lan tỏa hành động thiết thực vì môi trường, khuyến khích cộng đồng thay đổi thói quen, hạn chế sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần, ưu tiên sản phẩm thân thiện với môi trường khi tham quan, vui chơi tại bãi biển Đà Nẵng.
 
Trong khuôn khổ chương trình diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như biểu diễn văn nghệ; thuyết minh chuyên đề “Biển đang lên tiếng – Bạn có đang lắng nghe?”; mô hình “Đổi rác lấy quà” nhằm khuyến khích tái chế, tái sử dụng; trưng bày tranh nghệ thuật về chủ đề môi trường biển, ra quân tổng dọn vệ sinh khu vực bãi cát từ cống Tôn Thất Đạm đến Âu thuyền Thanh Khê.
 

Tiến sĩ Ngô Thị Hoàng Vân, giảng viên Khoa Sinh – Nông nghiệp – Môi trường, Trường Đại học Sư phạm đã chia sẻ các thông tin về thực trạng rác thải nhựa đại dương, tác động tiêu cực đến hệ sinh thái biển và sức khỏe con người. Bà cũng đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa dùng một lần, tăng cường tái chế và nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường biển.

  Thu gom rác trên các biển tại Ngày hội. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN  

Bạn Nguyễn Minh An, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng cho biết, việc trực tiếp tham gia nhặt rác, phân loại và đổi rác lấy sản phẩm thân thiện với môi trường giúp bản thân nhận thức rõ hơn về trách nhiệm bảo vệ môi trường. Những hành động nhỏ như không xả rác, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần hay tham gia các hoạt động cộng đồng nếu được duy trì thường xuyên sẽ tạo ra thay đổi lớn, góp phần giữ gìn môi trường biển xanh, sạch, đẹp.

Thông qua các hoạt động trong Ngày hội môi trường biển với chủ đề “Giữ xanh biển Đà Nẵng”, Ban Tổ chức kỳ vọng góp phần xây dựng hình ảnh biển Đà Nẵng xanh – sạch – đẹp, an toàn, thân thiện, hướng tới phát triển du lịch bền vững./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Xem thêm

